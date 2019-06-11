«Встретимся у Татищева». Десять ярких кадров со встречи Дня рождения Перми
В ночь на 12 июня в Разгуляе, у памятника Василию Татищеву было не протолкнуться. В историческом сквере собралось около тысячи пермяков, которые решили заранее отметить День города. Встреча Дня рождения Перми началась в 23 часа.
Гордо взирает за происходящим родоначальник города.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кругом царило веселое возбуждение. Горожане пришли сюда целыми семьями, с детьми. Самых маленьких папы держали на плечах, чтобы им было все видно. А посмотреть было на что. Ходили «зеркальные люди», в их костюмах из кусочков зеркал отражались окружающие зрители.
В сквере раздавали бесплатно чайФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По дорожкам вокруг памятника основателю города прохаживались «ожившие маски» - символы карнавального шествия «Пермское яркое». Возвышались над всеми актеры на ходулях. На сцене выступали циркачи, девушки из светового шоу «Саламандра» крутили «огненные» факелы. Музыканты группы «Хэппи» исполняли хиты «Нирваны» и «Продиджи».
Музыканты группы «Хэппи» исполняли хиты «Нирваны» и «Продиджи»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Всех желающих бесплатно угощали чаем, квасом и калачами.
«Ожившие маски» - символы карнавального шествия «Пермское яркое»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В финале праздника на сцене состоялось зажигательное шоу барабанщиков. А пиротехническое шоу в полночь дало всем пермякам сигнал: «День рождения города наступил!»
На праздник приходили целыми семьями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
У всех хорошее настроение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Родители садили детишек на плечи что бы им лучше было видноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В сквере было на что посмотретьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сотни пермяков пришли поздравить город.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
«День рождения города наступил!»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С праздником!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU