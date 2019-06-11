2019-06-11T23:30:54+03:00
Общество

«Встретимся у Татищева». Десять ярких кадров со встречи Дня рождения Перми

Всех гостей праздника угощали бесплатными калачами, квасом и чаем
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пермяки празднуют день городаПермяки празднуют день городаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В ночь на 12 июня в Разгуляе, у памятника Василию Татищеву было не протолкнуться. В историческом сквере собралось около тысячи пермяков, которые решили заранее отметить День города. Встреча Дня рождения Перми началась в 23 часа.

Гордо взирает за происходящим родоначальник города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гордо взирает за происходящим родоначальник города.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кругом царило веселое возбуждение. Горожане пришли сюда целыми семьями, с детьми. Самых маленьких папы держали на плечах, чтобы им было все видно. А посмотреть было на что. Ходили «зеркальные люди», в их костюмах из кусочков зеркал отражались окружающие зрители.

В сквере раздавали бесплатно чай Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сквере раздавали бесплатно чайФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По дорожкам вокруг памятника основателю города прохаживались «ожившие маски» - символы карнавального шествия «Пермское яркое». Возвышались над всеми актеры на ходулях. На сцене выступали циркачи, девушки из светового шоу «Саламандра» крутили «огненные» факелы. Музыканты группы «Хэппи» исполняли хиты «Нирваны» и «Продиджи».

Музыканты группы «Хэппи» исполняли хиты «Нирваны» и «Продиджи» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музыканты группы «Хэппи» исполняли хиты «Нирваны» и «Продиджи»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всех желающих бесплатно угощали чаем, квасом и калачами.

«Ожившие маски» - символы карнавального шествия «Пермское яркое» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Ожившие маски» - символы карнавального шествия «Пермское яркое»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В финале праздника на сцене состоялось зажигательное шоу барабанщиков. А пиротехническое шоу в полночь дало всем пермякам сигнал: «День рождения города наступил!»

На праздник приходили целыми семьями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На праздник приходили целыми семьями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У всех хорошее настроение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У всех хорошее настроение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители садили детишек на плечи что бы им лучше было видно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители садили детишек на плечи что бы им лучше было видноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сквере было на что посмотреть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сквере было на что посмотретьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотни пермяков пришли поздравить город. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотни пермяков пришли поздравить город.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«День рождения города наступил!» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«День рождения города наступил!»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С праздником! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С праздником!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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