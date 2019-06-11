«Машины просто отбрасывало друг на друга». В массовом ДТП на дороге Дружбы в Перми пострадали два человека

Во вторник, 11 июня, в Перми по автодороге Дружбы со стороны Верхней Курьи в направлении Соснового бора ехала «Тойота», за рулем которой была 37-летняя женщина. За 600 метров до кольцевой развязки водитель решила обогнать идущую впереди машину. Она выехала на полосу встречного движения, но не рассчитала, и ее автомобиль столкнулся с автомобилем «Киа Солт», едущем во встречном направлении.

А затем машины начало просто отбрасывать друг на друга. От сильного удара «Тойота» налетела на автомобиль «Мазда», также шедший со стороны Соснового бора. Двигатель «Тойоты» врезался в автомобиль «Рено Сандеро». А «Киа Солт» после удара касательно столкнулся с «Киа Рио», который также двигался во встречном направлении.

- В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» - женщина с травмой головы доставлена в больницу - и водитель Мазды, который получил травму ноги, он также госпитализирован, - сообщили «Комсомолке» в ГИБДД по городу Пермь. – Проводится проверка всех обстоятельств ДТП.