2019-06-18T15:56:08+03:00
Общество

В Перми во время раскопок обнаружили кладбище первых жителей города

Некрополю около 300 лет
Лилия Абибулаева
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Место, где проводятся раскопкиМесто, где проводятся раскопкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Археологи пермского государственного университета продолжают раскопки на месте будущей поликлиники. Место раскопок – объект культурного наследия «Пермь. Губернское поселение», поэтому археологические работы - стандартное мероприятие.

В процессе раскопок археологи нашли древнее захоронение. Несколькими годами ранее рядом с этим местом уже находили некрополь. Тогда, в 2013 - 2014 годах, обнаружили основную часть кладбища. В 2019 нашли продолжение, что дает возможность изучить историю Перми еще подробнее.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это окраина кладбища середины 18 века. Оно было достаточно большим, точное число захоронений сложно сейчас назвать. Мы нашли только две могилы, - отметила Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ.

Старый фундамент Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старый фундаментФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исследователи точно не могут назвать границы кладбища, так как раскопки проводятся только там, где будет стоять здание. Согласно прошлым исследованиям, останки принадлежат предкам пермяков.

Мария зарисовывает место раскопок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мария зарисовывает место раскопокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Здесь похоронены первые жители, которые строили городской поселок Егошиха, - объясняет Мария. - Спустя время об этом кладбище забыли, на карты оно не занесено. А после началась городская застройка.

Останки переданы в следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз.

Некрополь – серьезная находка. Обычно археологам попадаются монеты и пуговицы от мундиров. Хотя в этом году нашли необычную запонку, которую прозвали "Запонкой Дягилева" и дно бутылки от дорогого французского вина.

Осколок статуэтки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осколок статуэткиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раскопки продолжаются и прямо во время репортажа археологи нашли обломок фарфоровой статуэтки в виде слоника. Также пополнилась коллекция монет и пуговиц. В новом раскопе археологи обнаружили много черепков фарфоровой посуды с клеймом фабрики, которая работала еще до революции.

Мария показала нам маленькую фарфоровую чашечку, подаренную кому-то на день ангела.

Фарфоровая сашка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фарфоровая сашкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также из важных находок - ледник и винный погреб.

- Нашли достаточно глубокий ледник. Там, вероятно, стояла бочка для солений. Остался от нее след. Много разбитой посуды, расплавленного стекла - скорее всего, был пожар. Рядом нашли винный погреб, - рассказала Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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