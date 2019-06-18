В Перми во время раскопок обнаружили кладбище первых жителей города

Археологи пермского государственного университета продолжают раскопки на месте будущей поликлиники. Место раскопок – объект культурного наследия «Пермь. Губернское поселение», поэтому археологические работы - стандартное мероприятие.

В процессе раскопок археологи нашли древнее захоронение. Несколькими годами ранее рядом с этим местом уже находили некрополь. Тогда, в 2013 - 2014 годах, обнаружили основную часть кладбища. В 2019 нашли продолжение, что дает возможность изучить историю Перми еще подробнее.

- Это окраина кладбища середины 18 века. Оно было достаточно большим, точное число захоронений сложно сейчас назвать. Мы нашли только две могилы, - отметила Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ.

Старый фундаментФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исследователи точно не могут назвать границы кладбища, так как раскопки проводятся только там, где будет стоять здание. Согласно прошлым исследованиям, останки принадлежат предкам пермяков.

Мария зарисовывает место раскопокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Здесь похоронены первые жители, которые строили городской поселок Егошиха, - объясняет Мария. - Спустя время об этом кладбище забыли, на карты оно не занесено. А после началась городская застройка.

Останки переданы в следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз.

Некрополь – серьезная находка. Обычно археологам попадаются монеты и пуговицы от мундиров. Хотя в этом году нашли необычную запонку, которую прозвали "Запонкой Дягилева" и дно бутылки от дорогого французского вина.

Осколок статуэткиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раскопки продолжаются и прямо во время репортажа археологи нашли обломок фарфоровой статуэтки в виде слоника. Также пополнилась коллекция монет и пуговиц. В новом раскопе археологи обнаружили много черепков фарфоровой посуды с клеймом фабрики, которая работала еще до революции.

Мария показала нам маленькую фарфоровую чашечку, подаренную кому-то на день ангела.

Фарфоровая сашкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также из важных находок - ледник и винный погреб.

- Нашли достаточно глубокий ледник. Там, вероятно, стояла бочка для солений. Остался от нее след. Много разбитой посуды, расплавленного стекла - скорее всего, был пожар. Рядом нашли винный погреб, - рассказала Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ