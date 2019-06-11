«Кунгур будут бомбить». Во время «Небесной ярмарки» пройдут настоящие воздушные баталии

- Весь город будет разбит на участки, которые нужно будет захватывать, а также захватывать мосты, стадионы, танки, - рассказывает Андрей Вертопрахов, президент краевой федерации воздухоплавательного спорта. - Кроме аэростатов и сверхлегкой авиации, которые будут бомбить Кунгур с воздуха, у нас есть наземная армия и речной флот – катамараны, а также подводная лодка.

Настоящий план боевых действий. Но связан он с одним из самых зрелищных мероприятий этого лета в Прикамье – фестивалем «Небесная ярмарка». И кровожадные планы «бомбить Кунгур» означают - сбрасывать на город разноцветные ленточки.

Фестиваль «Небесная ярмарка» откроется в Кунгуре 29 июня, рассказали на пресс-конференции, посвященной этому событию. На него приедут 20 команд из Японии, Казахстана и разных городов России. И каждый день кроме спортивных соревнований по воздухоплаванию будут проходить показательные выступления - «Воздушные баталии». В них примут участие две армии – «красные» и «синие», в каждой из которой будет по 10 аэростатов, а также самолеты сверхлегкой авиации. Пилоты аэростатов могут вести воздушные бои и даже вызывать на дуэль кого-то из соперников - для этого используется оборудование для лазертага.

Смотреть воздушные бои лучше всего будет из центра Кунгура.

- Там, где находится памятник «Пуп земли», можно гулять и смотреть, как вас будут бомбить, - улыбается глава Кунгура Сергей Гордеев.

- Еще одно нововведение – воздушное путешествие, - продолжает Андрей Вертопрахов. - Несколько полетов будут проходить непрерывно, то есть экипажи шаров взлетят, долетят до заданного места, там приземлятся, пообщаются с местными жителями, заночуют… Отдохнули, заправились, полетели дальше с этой позиции. Цель – узнать поближе Кунгурский район.

- Во всех показательных выступлениях «Небесной ярмарки» примет участие сверхлегкая авиация: самолеты, вертолеты, парапланы, дельталеты, - рассказал президент краевой федерации парапланерного спорта Игорь Вековшинин. - В церемонии открытия фестиваля примет участие пилотажная группа, будут десантироваться парашютисты. И на закрытии пройдут показательные выступления пилотажной группы.

Как рассказал Игорь Вековшинин, все желающие могут прокатиться на двухместных летательных аппаратах (вместе с пилотом, конечно), поучаствовать в баталиях и бомбежках города.

Для этого надо приехать на аэродром Мыльники, где будет базироваться воздушная техника. Стоимость такого полета – 5 тысяч рублей.

Церемония открытия «Небесной ярмарки» состоится 29 июня на стадионе «Труд», будут играть пермская группа «Хеппи» и группа «Авиалинии» из Екатеринбурга. Пройдет массовый старт аэростатов.

На закрытии фестиваля, 6 июля, также на стадионе «Труд», выступит группа «Братья Грим». Музыканты исполнят свои главные хиты, такие как «Ресницы» и «Кустурица», а также представят композиции из современного репертуара. Завершится фестиваль «Танцем Слонов» - зрелищным представлением, в котором под музыку «танцуют» около дюжины светящихся в темноте аэростатов.

Кунгур, стадион «Труд»

Открытие фестиваля 29 июня с 20.00 до 22.30 (12+)

Закрытие - 6 июля с 22.00 до 00.30 (12+)

Билеты: 295 - 410 руб.