День города в Перми 2019: перекрытие дорог, расписание автобусов, троллейбусов и трамваев
В День города -2019 в Перми будут перекрывать улицы.
С 23.00 11 июня до 00.30 12 июня, на время проведения встречи Дня города, будет закрыто движение транспорта по улицам:
- Ленина - от улицы Пермской до улицы Клименко;
- Суксунской - от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской.
С 6.00 12 июня до 1.00 13 июня будет закрыто движение транспорта по улицам:
- Ленина - от улицы Крисанова до улицы Куйбышева;
- Борчанинова - от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
12 июня, с 14.00 до 19.00, будет закрыто движение по улицам:
- Ленина - от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта;
- Газеты «Звезда» - от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
12 июня, с 17.00 до 20.00, закроют движение по улицам:
- Ленина - от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;
- Комсомольскому проспекту - от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
- Куйбышева - от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
С 18.00 до 19.30 будет закрыто движение по улице Попова - от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
Кроме того будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.
С 6.00 11 июня до 1.30 13 июня на улицах:
- Ленина - от улицы Крисанова до улицы Куйбышева;
- Борчанинова - от улицы Ленина до улицы Петропавловской;
- Попова - от улицы Пермской до улицы Петропавловской;
- Петропавловской - от улицы Крисанова до улицы Куйбышева
11 июня, с 14.00 до 20.00, на улицах:
- Ленина - от улицы Попова до улицы Сибирской;
- Газеты «Звезда» - от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
Также 12 июня, с 11.00 до 14.00, в связи с шествием, посвященным памяти Великого князя Михаила Романова, будет закрыто движение транспорта в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
Перекроют улицы:
- Соликамская - от улицы Висимской до улицы Мостовой;
- Мостовая - от улицы Соликамской до улицы Огородникова;
- Огородникова - от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;
- Кузнецкая - от улицы Огородникова до улицы Целинной;
- Целинная - от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;
- Лянгасова - от улицы Целинной до улицы Липовой.
Как будет ходить общественный транспорт
С 6.00 12 июня до 1.00 13 июня:
– Автобусы №10, 14, 67 и 68 пойдут в объезд улицы Ленина по улицам Крисанова, Луначарского (в обратном направлении по Екатерининской) и Комсомольскому проспекту;
– Автобусы, идущие от Коммунального моста, будут перенаправлены по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской (в обратном направлении по Ленина);
– Автобус №33 пойдет по улицам Попова, Луначарского (в обратном направлении по Екатерининской);
– Автобусы №54 и №67 будут ходить по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова;
– Автобус № 2 12 июня ходить не будет.
– Троллейбус № 5 пойдет по маршруту «Улица Гусарова – улица Советская».
С 18.00 12 июня до 1.00 13 июня:
– Автобусы №6, 8, 53, 3т, 7т будут ходить по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского Борчанинова, Пушкина;
– Автобус № 33 - по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского.
12 июня с 14.00 до 19.00 в объезд через улицу Белинского пойдут трамваи №4, 7, 11.
12 июня с 17.00 до 20.00 троллейбусы №1 и №5 будут следовать по маршруту «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».
ИСТОЧНИК KP.RU