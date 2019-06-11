День города в Перми 2019: перекрытие дорог, расписание автобусов, троллейбусов и трамваев

В День города -2019 в Перми будут перекрывать улицы.

С 23.00 11 июня до 00.30 12 июня, на время проведения встречи Дня города, будет закрыто движение транспорта по улицам:

- Ленина - от улицы Пермской до улицы Клименко;

- Суксунской - от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской.

С 6.00 12 июня до 1.00 13 июня будет закрыто движение транспорта по улицам:

- Ленина - от улицы Крисанова до улицы Куйбышева;

- Борчанинова - от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

12 июня, с 14.00 до 19.00, будет закрыто движение по улицам:

- Ленина - от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта;

- Газеты «Звезда» - от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

12 июня, с 17.00 до 20.00, закроют движение по улицам:

- Ленина - от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;

- Комсомольскому проспекту - от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;

- Куйбышева - от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.

С 18.00 до 19.30 будет закрыто движение по улице Попова - от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.

Кроме того будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

С 6.00 11 июня до 1.30 13 июня на улицах:

- Ленина - от улицы Крисанова до улицы Куйбышева;

- Борчанинова - от улицы Ленина до улицы Петропавловской;

- Попова - от улицы Пермской до улицы Петропавловской;

- Петропавловской - от улицы Крисанова до улицы Куйбышева

11 июня, с 14.00 до 20.00, на улицах:

- Ленина - от улицы Попова до улицы Сибирской;

- Газеты «Звезда» - от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

Также 12 июня, с 11.00 до 14.00, в связи с шествием, посвященным памяти Великого князя Михаила Романова, будет закрыто движение транспорта в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

Перекроют улицы:

- Соликамская - от улицы Висимской до улицы Мостовой;

- Мостовая - от улицы Соликамской до улицы Огородникова;

- Огородникова - от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;

- Кузнецкая - от улицы Огородникова до улицы Целинной;

- Целинная - от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;

- Лянгасова - от улицы Целинной до улицы Липовой.

Как будет ходить общественный транспорт

С 6.00 12 июня до 1.00 13 июня:

– Автобусы №10, 14, 67 и 68 пойдут в объезд улицы Ленина по улицам Крисанова, Луначарского (в обратном направлении по Екатерининской) и Комсомольскому проспекту;

– Автобусы, идущие от Коммунального моста, будут перенаправлены по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской (в обратном направлении по Ленина);

– Автобус №33 пойдет по улицам Попова, Луначарского (в обратном направлении по Екатерининской);

– Автобусы №54 и №67 будут ходить по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова;

– Автобус № 2 12 июня ходить не будет.

– Троллейбус № 5 пойдет по маршруту «Улица Гусарова – улица Советская».

С 18.00 12 июня до 1.00 13 июня:

– Автобусы №6, 8, 53, 3т, 7т будут ходить по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского Борчанинова, Пушкина;

– Автобус № 33 - по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского.

12 июня с 14.00 до 19.00 в объезд через улицу Белинского пойдут трамваи №4, 7, 11.

12 июня с 17.00 до 20.00 троллейбусы №1 и №5 будут следовать по маршруту «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».