Отключение воды с 17 по 22 июня в Перми: краны пересохнут в трех районах города

Отключение воды с 17 по 22 июня в Перми связано с ремонтными работами. «НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что водой на 6 дней придется запастись жителям трех районов города.

В понедельник, 17 июня, с 9:30 до 19:30 из-за ремонта теплосетей на Героев Хасана, 100 воды не будет в домах по следующим адресам:

- Василия Васильева, 6, 8, 33, 35, 37, 39, 39А

- Героев Хасана, 74, 74А, 76,78 92, 98, 100 и 105

18 июня с 9:00 до 19:30 воду отключат в Орджоникидзевском районе:

- Волховская, 26, 7А

- Городцова, 31

- Кавказская, 11, 2Б, 6, 8

- Менжинского, 11, 15, 33

- Язьвинская, 1

19 июня жителям Орджоникидзевского района снова придутся запастись водой:

- Кабельщиков 6, 8

- Чнаульская 24а, 30

22 июня водоснабжение перекроют в Дзержинском районе:

- Мильчакова, 22, 28А, 30А, 32, 34

- Таврическая, 24

- Челюскинцев, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начался ремонт улицы Встречной в Индустриальном районе Перми.