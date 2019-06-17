2019-06-17T07:41:05+03:00
Общество

Погода с 17 по 23 июня в Перми 2019: к концу недели потеплеет до +25

Погода с 17 по 23 июня в Перми 2019: возможны небольшие дожди и грозы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Две недели как лето, а температура весенняя. По сообщению синоптиков, погода с 17 по 23 июня в Перми наконец-то начнет меняться в лучшую сторону. Начало недели будет еще холодны, но к выходным столбик термометра поднимется до +25 градусов.

Ночь на понедельник, 17 июня, была аномально холодной. Температура воздуха по краю достигала всего +1,6 градусов. Днем потеплеет до +12. В Перми максимальная температура составит +15 градусов. По краю будет чуть теплее - +18.

Ночь на вторник ожидается такой же аномально холодной, как и предыдущая: в Перми +2…+3°, в низких местах по всей территории края, вплоть до заморозков. Днем во вторник температура начнет расти, до +17…+20 по краю, максимум до +20 в Перми.

Ночная температура в среду позволит продлить вечернюю прогулку. В Перми +8…+10, а по краю до +12. Днем же воздух прогреется до +24, но есть вероятность гроз и дождей.

- Потепление продолжится и в четверг. Днем по юго-западным районам температура повысится до +26, в Перми до +24…+25, а по северу края до +20. На большей части края в этот день вероятны ливневые дожди с грозами и возможно шквалистое усиление ветра, - отмечают синоптики.

В пятницу ожидается небольшое похолодание до +17…+22. В выходные же обещают потепление до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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