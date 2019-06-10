«Пожизненный срок мужу дали незаконно». Бывшая сотрудница милиции, которая вышла замуж за киллера, собирает деньги на адвоката

- Мне очень стыдно обращаться к людям с такой просьбой, но дело срочное, не терпит отлагательств, - говорит Виктория Михайлова. Осенью прошлого года она вышла замуж за человека, который отбывает в колонии пожизненный срок.

Жена киллера, который убил 9 человек, собирает деньги, чтобы вытащить его из тюрьмы 00:00 00:00

Об этой истории «Комсомолка» уже писала. Год назад бывшая сотрудница милиции из Перми прочла в газете статью про киллера орехово-медведковской группировки, который сидит пожизненно за убийство девяти человек. Олег Михайлов провел за решеткой более 15 лет, в интервью он рассказал, что очень раскаивается в том, что сделал в прошлом.

История бывшего убийцы так тронула пермячку, что она решилась написать в колонию письмо со словами поддержки. Завязалась переписка, потом Вика съездила на свидание - Михайлов отбывает срок в колонии особого режима на острове Огненном в Вологодской области, это два дня пути из Перми. А в сентябре бывшая дознаватель и заключенный сыграли тюремную свадьбу.

«Если бы вернулся в 97-й, не убил бы ни в первый, ни в девятый раз»

- Мы с Олегом мечтаем о венчании, но по разным причинам, от нас не зависящим, оно откладывается, - говорит Виктория. - В начале августа я собираюсь поехать к мужу на короткое свидание, а в сентябре - на длительное. Если все получится, осенью состоится таинство.

Письма, звонки по телефону раз в неделю, два свидания в год - это все возможности для общения.

- До встречи с Викторией я в своей жизни был влюблен по-настоящему один раз. Это было еще в юности, - говорит о своей супруге сам осужденный. - Потом не было ничего. Жизнь по необходимости и этот кошмар - да, это была часть моей жизни. Меня спрашивают, если бы была возможность вернуться в прошлое, что бы я изменил. Думаю, изменить прошлое - это значит, бояться ответственности за собственные ошибки. Мои ошибки, мои падения - мне за них и отвечать сегодня. Но все же, если бы была возможность вернуться назад, вернулся бы в 97-й и не убил бы ни в первый, ни во второй, ни в девятый раз. Встреча с Викторией - это подарок жизни, говорю об этом без пафоса. Наши отношения и чувства друг к другу - это бесценно.

- Как можно любить человека, который убивал людей? - часто спрашивают и саму Викторию.

- Это был не спонтанный выбор, как вам может показаться. Олег - потрясающий человек, очень достойный, умный, трепетный. Я не оправдываю его поступок, за свои преступления он отбывает наказание. Но хочу сказать, что он убивал людей не ради удовольствия, это была его работа.

49-летний Олег Михайлов по кличке Хохол был секретным киллером орехово-медведковской группировки, которая в 90-е годы наводила ужас на Москву. Никто не знал ни его имени, ни лица. Бандиты держали Хохла как козырь, который можно было вытащить в нужную минуту. На счету Михайлова девять жертв, к пожизненному сроку его приговорили еще в 2007-м.

«В приговоре много нарушений»

Но Олег и Виктория намерены добиться пересмотра приговора.

- Олег отправил мне бандеролью обвинительное заключение, у меня есть копия его приговора, - говорит Виктория. - В последние месяцы я очень много работаю с этими документами как юрист. И на сто процентов уверена, что муж не должен был получить пожизненный срок. Не учли его явку с повинной, признательные показания и сотрудничество со следствием.

Виктория намерена обратиться с жалобой в Верховный суд и добиться пересмотра дела Михайлова.

- Я нашла адвоката, которому очень доверяю, - продолжает пермячка. - Ей нужно перелопатить 58 томов уголовного дела, найти все процессуальные нарушения и составить жалобу. Откладывать нельзя, поскольку в сентябре вступят в силу изменения в Уголовном кодексе, и эти поправки могут осложнить нашу ситуацию. С этим адвокатом я уже встречалась, мы обо всем договорились. И сейчас мне нужно заплатить 50 тысяч рублей, чтобы она начала работать.

Впоследствии, говорит Виктория, понадобится еще 100 - 150 тысяч рублей. Это расходы на представление интересов Михайлова в суде:

- Я обращаюсь к тем, кто нас поддерживает и верит в наши отношения. Мой бизнес связан с концертной деятельностью. Сейчас лето, и работы почти нет. Поэтому долг я смогу вернуть только в ноябре. Если вы решите перевести нам деньги, обязательно укажите сумму перевода и куда вернуть.

Реквизиты для помощи есть в редакции.

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