«Я попала не в Китай, а в больницу». Пермячка пострадала в ДТП с машиной такси, которая врезалась в столб

- Я в шоке, все планы разрушены, - говорит 23-летняя студентка Наталья.

Девушка еще давно оплатила курсы по изучению китайского языка. Ранним утром 10 июня Наталья, по ее словам, вызвала с телефона автомобиль Яндекс.Такси по одноименному приложению.

- Приехал мужчина, с виду не пьяный, только какой-то замученный, - вспоминает Наталья. - Я села на заднее сидение, на колени поставила рюкзак - больше багажа у меня не было. Пока мы ехали, я смотрела в окошко. Потом раз - открываю глаза и понимаю, что я нахожусь где-то сбоку под задним сидением, вокруг все в дыму. Пытаюсь открыть двери, но все заблокировано.

Наталья признается, что плохо помнит дальнейшие события. Авария произошла на Шоссе Космонавтов, где в это время уже есть движение, так что кто-то помог ей и водителю выбраться из автомобиля. Машина практически «впечаталась» в столб и в бордюр. Чуть позже приехали медики «скорой помощи» и полицейские.

Так выглядел автомобиль, когда на место выехала полиция. Фото: из Instagram chp_59

- Я слышала, как водитель говорил полицейским, что он во время поездки уснул, - вспоминает Наталья. - Потом меня посадили в «скорую» и отвезли в больницу. Я даже не знаю, какие точно у меня травмы - голова сильно болит.

Наталья хочет подавать в суд на компанию. Материальный ущерб она оценивает в сумму более 100 тысяч рублей.

- В семь утра я должна была вылететь из Перми в Москву, там в аэропорту забрать свой загранпаспорт, а затем улететь в Китай, - говорит Наталья. - За языковые курсы я давно заплатила, а сейчас учеба началась без меня. Голова кругом идет.

Тем временем полицейские сделали первые выводы: они считают, что 30-летний водитель автомобиля превысил скорость, не выбрав подходящую для этой дороги.

- По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.