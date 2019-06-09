Грозы, град, сильный ветер - синоптики предупредили об ухудшении погоды в Перми

Начало рабочей недели в Пермском крае будет довольно теплым, но дождливым. Как сообщили в Пермском гидрометцентре, 10 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Почти везде пройдут дожди и грозы. А в некоторых районах – и град. Ветер будет дуть с юго-запада, при грозах его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. При этом будет довольно тепло, 10 июня ночью температура воздуха до +15 градусов, а днем 24-29 градусов.

- Будьте предельно осторожными и соблюдайте меры безопасности, - предупреждает Главное управление МЧС России по Пермскому краю. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. Предупредите своих знакомых о прогнозируемых грозах, граде и сильном ветре.

К концу недели ожидается похолодание до +10 градусов.