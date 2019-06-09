2019-06-09T10:11:03+03:00
Общество

Отключения воды в Перми в июне 2019: в нескольких районах отключат воду с 9 по 14 июня

Отключения воды в Перми в июне 2019: воды не будет из-за планово-ремонтных работ
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Не забудьте запастись водой- Не забудьте запастись водойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Отключения воды в Перми в июне 2019 пройдут в Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах. Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье» холодную воду будут отключать в связи с плановыми ремонтными работами.

9 июня холодной воды не будет в следующих домах:

Улица 2-я Штурвальная, 3

Улица Академика Веденеева, 55, 71

Улица Адмирала Ушакова, 28, 28А, 30

Улица Краснова, 1, 23, 28, 29, 30

Улица Сокольская, 20, 33

11 июня воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ в доме по адресу: улица Емельяна Ярославского, 57. Не будет холодной воды в домах по следующим адресам:

Улица Бородинская, 30

Улица Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 67

Улица Лодыгина, 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53В, 57Р

Улица Солдатова, 23, 25, 27

Улица Яблочкова, 29

13 июня без холодной воды останутся жители домов:

Улица Амбарная, 70

Переулок Кухтымский, 9

Улица Серго, 2а

13 и 14 июня отключения пройдут в домах:

Улица Торговая, 3, 5, 8, 8а

ИСТОЧНИК KP.RU

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