2019-06-08T18:15:08+03:00
Происшествия

В Перми учитель физкультуры с напарниками ограбил инкассаторов

Добычей преступников стали три миллиона рублей [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Преступников задержали вскоре после налета.Преступников задержали вскоре после налета.Фото: скрин с видео
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- Я остановил машину, пошел в магазин за инкассацией, буквально где-то минуты две был в магазине. Выхожу - у меня напарник уже стоит на улице с пробитой головой, говорит, что нас ограбили, - так рассказал обстоятельства ограбления один из инкассаторов пермской сети магазинов.

Дело происходило 21 января на улице Мильчакова. В полдень двое инкассаторов подъехали к супермаркету, чтобы забрать выручку. Один из них зашел внутрь, а второй остался в автомобиле. В этот момент преступники ударили водителя по голове и забрали сумку с выручкой из салона иномарки. Добычей налетчиков стали три миллиона триста тысяч рублей.

Полицейские через СМИ обратились к очевидцам нападения с просьбой откликнуться. Благодаря полученной от горожан информации, вскоре налетчиков удалось установить и задержать. Их оказалось четверо, все жители Гайвы, в возрасте от 30 до 37 лет. Один из них, 30-летний кандидат в мастера спорта по боксу, работал учителем физкультуры в пермской школе.

И ограбление на Мильчакова было не первой их попыткой обогатиться.

- Идея принадлежала 33-летнему пермяку, которых привлек к делу троих знакомых, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Один из них работал в отделе кадров торговой сети. Он регулярно передавал организатору информацию о передвижении инкассаторов. За ними тщательно следили на протяжении месяца.

Первую попытку ограбления налетчики совершили сразу после новогодних праздников. На улице Тургенева они вскрыли автомобиль, пока водитель ходил в магазин. Однако похитить выручку им не удалость, так как инкассаторскую сумку тот взял с собой.

Следующая попытка оказалась более удачной.

- Я ударил человека, в этот момент с заднего сиденья забрали сумку с деньгами, - рассказывал после задержания один из грабителей.

Деньги поделили поровну на четверых. Часть из них успели потратить до ареста. Но все вещи, купленные на краденые деньги, у грабителей изъяли.

На днях следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю предъявили «криминальному квартету» обвинение по статьям «Покушение на кражу, совершенную организованной группой» и «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в суд.

Задержание налетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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