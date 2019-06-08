«Вначале шли гудки. А потом абонент стал недоступен». В Чайковском почти неделю ищут 21-летнюю девушку

- Нам на работе сказали, что мы до 17 июня должны отдыхать в связи с электрическими работами, но так сложилось, что уже 5-го нас вызвали на работу, - рассказывает Наталья, коллега 21-летней Яны Тишечкиной. – А Яна не пришла. Мы звонили ей, но три дня на телефоне шли гудки, а на четвертый день уже абонент был недоступен.

Яна Тишечкина живет в Чайковском, работает на местной лесопилке. Как рассказали ее родственники, в последний раз девушка общалась с ними 3 июня, в соцсетях. После этого связь с ней пропала, и где она, неизвестно.

- Яна никогда не прогуливала, поэтому для нас было очень дико, что она не отвечала на звонки и тем более, что не пришла на работу, человек она очень ответственный, - говорит Наталья.

- Матушка ее очень волнуется, - сообщила ее троюродная сестра. – Если есть какая-то информация о Яне, сообщите, пожалуйста, по телефону 89523270045.

Приметы Яны: рост 162 сантиметра, каштановые волосы, карие глаза. .