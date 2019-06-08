«Взял машину у сестры покататься». В Прикамье в ДТП один человек погиб, трое ранены

Субботнее утро в Кунгуре началось с трагедии. В пять утра на Ленском тракте автомобиль «Шевроле» врезался в опору ЛЭП.

Как рассказали в кунгурской службе спасения, в автомобиль набились шесть молодых людей. После удара у машины смялась передняя часть.

Фото: источник "КП".

- Из автомобиля были извлечены четверо человек: трое пострадавших, один – погибший, - сообщили спасатели. - Раненым оказали помощь врачи скорой помощи, затем их доставили в Кунгурскую центральную городскую больницу.

Еще в машине находились двое человек, которые пострадали незначительно. Им оказали медицинскую помощь на месте, ехать в больницу они отказались.

Фото: источник "КП".

За рулем автомобиля находился 20 летний парень, который, по данным нашего источника, взял машину у сестры, чтобы покатать друзей. Поездка завершилась трагически - неопытный водитель не справился с управлением и врезался в столб.

- По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения, - сообщили в краевой полиции. - В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.