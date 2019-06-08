Участница проекта «КП»-Пермь» «Преображение»: «Теперь тренировки у меня каждый день»

Проект "Преображение" "КП"-Пермь" продолжается. Наталья Луканина потеряла уже 9 килограмм, но две недели назад заболела. Часть веса вернулась из-за отсутствия тренировок и изменений в режиме питания. Поэтому сейчас тренер Натальи решила, что девушка должна ходить в зал каждый день минимум на два часа.

- Я рассказываю тренеру все: как ем, что ем, как часто и т.д., - говорит Наталья. - Очень хочется скинуть оставшиеся кг и уже в середине лета быть в форме. Болезнь, конечно, меня подкосила, но я не сдамся так легко. Сейчас мне в разы легче, так что буду усиленно работать над собой.

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