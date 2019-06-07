Четыре месяца искали доказательства. Следователи рассказали, за что арестовали депутата краевого Заксобрания

Родные арестованного депутата Заксобрания Пермского края отказываются верить в то, что Илья Кузьмин решил воспользоваться черным пиаром и инсценировал покушение на свое убийство. Однако следователи СКР, которые занимаются расследованием уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос», собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение.

Первоначально депутат Илья Кузьмин считался потерпевшим. После того, как в феврале в него стреляли из дробовика, прошив дробью капюшон пуховика, он четыре месяца провел под круглосуточной охраной. 5 июня ситуация в корне поменялась, и сейчас Кузьмин – главный обвиняемый. Его подельники - две 29-летние женщины и 30-летний мужчина. Они подозреваются в пособничестве в совершении ложного доноса.

- У следствия есть какие-то версии, зачем депутат это сделал? Ему действительно хотелось, чтобы о нем заговорили? – спросили мы.

- Что-либо сказать сейчас о мотивах сложно, - ответил нам источник в следствии. – В качестве подозреваемого Кузьмина допросили всего один раз, потом ему сразу же предъявили обвинение. Естественно, он говорит, что ни в чем не виновен, однако у следствия были весомые причины для того, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

В течение четырех месяцев следователи проверяли все версии. Они назначили несколько экспертиз, провели исследование на полиграфе, допрашивали подозреваемого в покушении на убийство.

- После того, как мы получили результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий и допросов, убедились в виновности самого депутата и задержали его, - пояснили в следствии. - Причем, мы прекрасно понимаем, что за этим делом пристально следят и на федеральном уровне. А вот теперь – в рамках следствия мы и будем выяснять, зачем ему это надо было.

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