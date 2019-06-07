2019-06-07T15:28:04+03:00
Происшествия

Четыре месяца искали доказательства. Следователи рассказали, за что арестовали депутата краевого Заксобрания

Илья Кузьмин обвиняется в заведомо ложном доносе [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Первоначально депутат Илья Кузьмин считался потерпевшим.Первоначально депутат Илья Кузьмин считался потерпевшим.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Родные арестованного депутата Заксобрания Пермского края отказываются верить в то, что Илья Кузьмин решил воспользоваться черным пиаром и инсценировал покушение на свое убийство. Однако следователи СКР, которые занимаются расследованием уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос», собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение.

Первоначально депутат Илья Кузьмин считался потерпевшим. После того, как в феврале в него стреляли из дробовика, прошив дробью капюшон пуховика, он четыре месяца провел под круглосуточной охраной. 5 июня ситуация в корне поменялась, и сейчас Кузьмин – главный обвиняемый. Его подельники - две 29-летние женщины и 30-летний мужчина. Они подозреваются в пособничестве в совершении ложного доноса.

- У следствия есть какие-то версии, зачем депутат это сделал? Ему действительно хотелось, чтобы о нем заговорили? – спросили мы.

- Что-либо сказать сейчас о мотивах сложно, - ответил нам источник в следствии. – В качестве подозреваемого Кузьмина допросили всего один раз, потом ему сразу же предъявили обвинение. Естественно, он говорит, что ни в чем не виновен, однако у следствия были весомые причины для того, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

В течение четырех месяцев следователи проверяли все версии. Они назначили несколько экспертиз, провели исследование на полиграфе, допрашивали подозреваемого в покушении на убийство.

- После того, как мы получили результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий и допросов, убедились в виновности самого депутата и задержали его, - пояснили в следствии. - Причем, мы прекрасно понимаем, что за этим делом пристально следят и на федеральном уровне. А вот теперь – в рамках следствия мы и будем выяснять, зачем ему это надо было.

Мама арестованного депутата, который заказал сам себя, уверена, что ее сын не способен на черный пиар

00:00
00:00

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутат Зассобрания Илья Кузьмин подозревается в ложном доносе

00:00
00:00

Мама депутата, который заказал сам себя: «В этой истории замешана маниакальная поклонница сына»

Женщина утверждает, что Илье Кузьмину черный пиар не нужен (подробнее…)

Обманул детектор лжи, но не следователей: в Прикамье за ложный донос арестовали депутата Заксобрания

По версии следствия, Илья Кузьмин организовал подставное покушение на свою жизнь (подробнее…)

В Соликамске задержали 30-летнего мужчину, который пытался убить депутата Законодательного Собрания Пермского края

Решается вопрос об его аресте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сбежавший из эстонской тюрьмы преступник засветился в России из-за собаки
Прибалтийский «граф Монте-Кристо» для побега выломал оконные решетки, сам построил лестницу и перемахнул через ограду. Четыре года он успешно скрывался, но не удержался от снимка со щенком…
Новости 24
В Перми эвакуировали общежитие медакадемии
В Прикамье спасли лосенка, который провалился в строительную канаву
Пермякам предлагают принять участие в фотоконкурсе «Не сиди дома»
Пермские школьники будут обучаться музыке с помощью приложения
В Перми рабочие почти закончили ремонт в доме на Революции 3/1
Питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми
Жители Прикамья, рискуя жизнью, спасли соседа из огня
«Это мошенничество». Департамент образования Перми просит родителей малышей не доверять объявлениям о продаже мест в детских садах
В Перми завершились поиски пропавшей школьницы
«Пуля застряла в челюсти». В Перми неизвестный выстрелил в кота из пневматики
«Не было ни собрания, ни заявления». В пермском театре оперы и балета не подтверждают информацию об отъезде Курентзиса
«Пермь в 3D». Власти представили трехмерную модель города
В Перми запретят продажу алкоголя в День города
Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей 10-летней девочки
"Голод не тетка". Ночью житель Прикамья своровал из пекарни булочки
«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье погибла женщина
«Ушла с дачного участка». В Перми пропала 10-летняя девочка
В Прикамье 9-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину
«К лету готовы?» В Перми проверят городские пляжи
В Перми легковушка сбила подростка
В Прикамье студентам-сиротам не выплачивали социальное пособие
В Перми полиция разыскивает нарушителя, сбившего 44-летнюю женщину
Вначале избил, через неделю убил. В Прикамье мужчина забил до смерти свою жену
«Оставили без присмотра». Во время пожара в Прикамье погиб двухлетний ребенок
В Прикамье осудят местного жителя, который надругался над ребенком
Парк Горького приглашает на День города
«БКС Брокер» - пополняйте счет без комиссии
В Пермском крае из больницы сбежал 4-летний мальчик
«Самая большая в городе». На пермской набережной откроют детскую площадку