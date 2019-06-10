В Перми прошел масштабный open-air «Друзья VERRA»

Пермской компании VERRA, официальному дилеру Toyota, Lexus и Porsche в Пермском крае, исполнился 21 год. За это время компания обрела большое количество друзей, партнеров, клиентов, сформировалась сильная команда.

Open-air «Друзья VERRA» собрал более 3,5 тысяч пермяков, среди которых были друзья и партнеры компании, сотрудники и представители других автомобильных компаний Перми. Яркие впечатления гостей и отзывы с благодарностью за яркую встречу лета заполнили соцсети: - Если лето началось с друзьями, значит лето будет прекрасным. А если это друзья VERRA, то лето будет шикарным».

- Всегда бы лето начиналось так! Масштбаный праздник под открытым небом, на берегу Камы и с хорошей музыкой. Уже можно сказать, что лето удалось. А все благодаря VERRA, уж очень гостей порадовали в свой день рождения зрелищными шоу, оригинальными фотозоноами, комфортными релакс-пространствами, а также вкусными бургерами и напитками. Хочется теперь, чтобы было так, как говорится: как встретишь лето, так его проведешь.

- Команда VERRA как всегда на высоте! Здорово, что есть те, кто умеет делать мероприятия такого масштаба в Перми. На празднике «Друзья VERRA» работали фотозоны с автомобилями Toyota, Lexus, Porsche, а также интерактивные площадки, фудкорт с предложениями от ведущих пермских ресторанов. Каждый гость смог выбрать развлечение по настроению, присоединиться к расслабляющей атмосфере зоны чилл-аут с этническими музыкантами или зажигательным танцам под музыку от пермских DJ White, DJ Денис Соловьев и специально приглашенного из Москвы DJ Panin.

Во время праздника прошел финал конкурса «Японское чудо» среди покупателей Toyota, розыгрыш путешествия в Японию. Завершилась вечеринка феерическим огненным шоу и салютом. Анна Бояршинова, Генеральный директор компании VERRA: «Нам исполнился 21 год, наша история началась в 1998 году, в очень интересное для всей страны время. За 21 год прошло много событий, мы неоднократно становились лучшими автодилерами Toyota, Lexus и Porsche в России, один раз получили звание лучшего автодилера в мире, чем очень гордимся.

Были взлеты и падения, но важно другое – за 21 год мы встретили наших друзей, клиентов, партнеров. Ваша поддержка очень ценна для нас, и даже критика нас развивает. Мы всех очень любим, спасибо, что вы с нами! Компания, у которой столько друзей, может многое». Во время праздника прошел финал акции «Японское чудо» среди покупателей Toyota, розыгрыш путешествия в Японию.

Счастливым обладателем приза стал Роман Сергеев, который в мае 2019 года приобрел Toyota Camry. «Благодарю VERRA за этот неожиданный и приятный сюрприз к скорому Дню рождения! Я клиент компании с 2003 года, и очень доволен этой дружбой», - поделился победитель. По многочисленным отзывам гостей, праздник стал одним из главных событий этого лета и самым крупным и ярким клиентским мероприятием пермского автобизнеса за многие годы. Open-air «Друзья VERRA» - отправная точка в будущее компании VERRA, с новыми силами, энергией и жаждой к большим победам.