Искали у реки и на дачах. Чтобы найти пропавшую в Перми девочку, люди отпрашивались с работы

7 июня по соцсетям с молниеносной скоростью разнеслась новость, о том, что в Перми пропала 11-летняя девочка. Ребенок ушел с дачного участка в микрорайоне Левшино два дня назад, 5 июня. С тех пор о судьбе девочки ничего не было известно.

Пропавшая школьница – опекаемый ребенок, живет с бабушкой. В прошлом году она уже уходила из дома. После того, как в полицию поступило заявление о ее розыске, «в ружье» подняли весь личный состав, к ним присоединились кинологов с собаками.

- Сотрудники полиции обратились к нам с просьбой помочь в поисках, - рассказала координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. – Через 10 минут после звонка полицейских мы разместили в соцсетях ориентировку и выехали на место предполагаемого исчезновения девочки. Наших волонтеров было человек 30, вскоре мы попросили неравнодушных пермяков присоединиться к поискам. Нужно было обследовать микрорайоны Левшино и Голованово, обойти берег реки, проверить дачные поселки, детские площадки. На призыв откликнулось около 100 человек. Люди отпрашивались с работы и ехали помогать нам.

В 13.30 полицейские дали волонтерам отбой. Стало известно, что девочку нашли. Ее обнаружил участковый. Девочку и ее бабушку увезли на допрос в отдел полиции.

- Школьницу действительно нашел участковый, она находилась на квартире у знакомых семьи, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.