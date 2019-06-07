2019-06-07T12:54:10+03:00
Общество

Искали у реки и на дачах. Чтобы найти пропавшую в Перми девочку, люди отпрашивались с работы

11-летнюю беглянку обнаружил участковый
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
В прошлом году 11- летняя школьница уже уходила из дома. Фото: группа в ВК "Поисковый отряд им. Ирины Бухановой"В прошлом году 11- летняя школьница уже уходила из дома. Фото: группа в ВК "Поисковый отряд им. Ирины Бухановой"
Изменить размер текста:

7 июня по соцсетям с молниеносной скоростью разнеслась новость, о том, что в Перми пропала 11-летняя девочка. Ребенок ушел с дачного участка в микрорайоне Левшино два дня назад, 5 июня. С тех пор о судьбе девочки ничего не было известно.

Пропавшая школьница – опекаемый ребенок, живет с бабушкой. В прошлом году она уже уходила из дома. После того, как в полицию поступило заявление о ее розыске, «в ружье» подняли весь личный состав, к ним присоединились кинологов с собаками.

- Сотрудники полиции обратились к нам с просьбой помочь в поисках, - рассказала координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. – Через 10 минут после звонка полицейских мы разместили в соцсетях ориентировку и выехали на место предполагаемого исчезновения девочки. Наших волонтеров было человек 30, вскоре мы попросили неравнодушных пермяков присоединиться к поискам. Нужно было обследовать микрорайоны Левшино и Голованово, обойти берег реки, проверить дачные поселки, детские площадки. На призыв откликнулось около 100 человек. Люди отпрашивались с работы и ехали помогать нам.

В 13.30 полицейские дали волонтерам отбой. Стало известно, что девочку нашли. Ее обнаружил участковый. Девочку и ее бабушку увезли на допрос в отдел полиции.

- Школьницу действительно нашел участковый, она находилась на квартире у знакомых семьи, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
Жители Прикамья, рискуя жизнью, спасли соседа из огня
«Это мошенничество». Департамент образования Перми просит родителей малышей не доверять объявлениям о продаже мест в детских садах
В Перми завершились поиски пропавшей школьницы
«Пуля застряла в челюсти». В Перми неизвестный выстрелил в кота из пневматики
«Не было ни собрания, ни заявления». В пермском театре оперы и балета не подтверждают информацию об отъезде Курентзиса
«Пермь в 3D». Власти представили трехмерную модель города
В Перми запретят продажу алкоголя в День города
Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей 10-летней девочки
"Голод не тетка". Ночью житель Прикамья своровал из пекарни булочки
«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье погибла женщина
«Ушла с дачного участка». В Перми пропала 10-летняя девочка
В Прикамье 9-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину
«К лету готовы?» В Перми проверят городские пляжи
В Перми легковушка сбила подростка
В Прикамье студентам-сиротам не выплачивали социальное пособие
В Перми полиция разыскивает нарушителя, сбившего 44-летнюю женщину
Вначале избил, через неделю убил. В Прикамье мужчина забил до смерти свою жену
«Оставили без присмотра». Во время пожара в Прикамье погиб двухлетний ребенок
В Прикамье осудят местного жителя, который надругался над ребенком
Парк Горького приглашает на День города
«БКС Брокер» - пополняйте счет без комиссии
В Пермском крае из больницы сбежал 4-летний мальчик
«Самая большая в городе». На пермской набережной откроют детскую площадку