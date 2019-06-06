На реализацию нацпроектов в территориях Прикамья в 2019 году направят 27 миллиардов рублей

В Усть-Качке прошел XIII съезд Совета муниципальных образований Пермского края. На нем губернатор Прикамья Максим Решетников обсудил с главами территорий роль муниципалитетов в реализации нацпроектов и достижение тех целей, который озвучил президент страны. Максим Решетников отметил, что большинство глав территорий уже включилось в реализацию нацпроектов.

- Президент поставил задачу сделать так, чтобы реальные изменения к лучшему почувствовали люди в территориях, даже в самых небольших и отдаленных. Основные темы, связанные с нацпроектами, это темы муниципальные: расселение аварийного и ветхого жилья, строительство садиков и школ, популяризация спорта и здорового образа жизни, ремонт дорог.

По словам главы региона, на реализацию мероприятий нацпроектов только в этом году со стороны федерального центра направлена беспрецедентная сумма – 10 млрд рублей. Из них, подчеркнул губернатор, 7,5 млрд рублей – те, которые ранее не были предусмотрены, либо были предусмотрены, но в существенно меньшем объеме.

Максим Решетников отдельно остановился на каждом из этих направлений, особо отметив важную роль муниципалитетов в реализации нацпроектов.

- В краевом бюджете предусмотрен значительный объем средств для поддержки муниципалитетов. Только в 2019 году на эти цели будет направлено 27 миллиардов рублей, а в 2020-21 годах - еще по 25 миллиардов. Субсидии выросли в 2,8 раза. Это говорит о том, что мы выполняем единые задачи, нацеленные на повышение качества жизни населения Прикамья, - подчеркнул Максим Решетников и добавил, что муниципалитетам необходимо поторопиться с заключением соглашений с краем. – Времени на раскачку у нас не будет.

Почти 20 миллиардов на расселение ветхого жилья

По сравнению с 2016 годом межбюджетные трансферты в муниципалитеты существенно увеличены. В 2019 году на строительство и ремонт дорог будет направлено в 2,4 раза больше, чем в 2016 году, — 5,4 млрд рублей, на строительство школ и детских садов в 5,3 раз больше — 3,3 млрд рублей. На расселение граждан из аварийного жилищного фонда направят почти 2,6 млрд рублей, на благоустройство — 1,5 млрд рублей, на поддержку местных инициатив и развитие преобразованных муниципалитетов — 400 млн рублей.

Также губернатор озвучил несколько ключевых задач, которые должен решить регион к 2024 году. По его словам, нацпроект «Жилье и городская среда» дает хорошие возможности решить проблему с аварийным фондом, признанным таковым до 1 января 2017 года. Это почти полмиллиона квадратных метров. Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд рублей до 2024 года включительно. Наш регион третий среди регионов страны по величине финансирования этой программы. На этот год федеральный центр направляет 1,7 млрд рублей.

В сфере ЖКХ за счет нацпроекта есть возможность решить вопрос по водоснабжению. Дополнительно за счет краевого бюджета в Прикамье запускается масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения: 3 года, 1,5 млрд рублей, 13 территорий (территории КУБа, Кудымкар, Чайковский, Лысьва, Александровский, Чусовской, Нытвенский, Верещагинский, Горнозаводский, Октябрьский и Осинский районы), где живут 400 тысяч человек. Задача краевых и местных властей – модернизировать самые неэффективные объекты, повысить качество услуг для населения.

Современное образование и досуг

- Мы видим, что в некоторых территориях остается высокая потребность в новых детских садах и школах. Например, в Пермском районе. Продолжим строительство: на детские сады в 2019-2021 годах будет направлено более 3 млрд рублей. До конца года откроем еще 11 детских садов. С 2017 года школы построены уже в 4 территориях — 6 новых школ в Перми, Гайнском, Красновишерском, Пермском районах. На строительство школ запланировано 6,4 млрд рублей. В стройке находится еще 8 школ. В этом году свои двери откроют 5 школ в 5 территориях, — отметил губернатор Максим Решетников.

А в рамках проекта «Культура» кроме возведения таких крупных объектов как новая сцена Пермского театра оперы и балета, аквапарк и зоопарк, будет уделено внимание строительству и ремонту муниципальных домов культуры.

- Средства будем направлять не только на ремонт стен и фасадов домов культуры, но и на оснащение их современным оборудованием, - отметил губернатор. – При поддержке Российской Федерации будем развивать систему кинопоказов, чтобы жители могли смотреть в ДК качественные современные фильмы.

Также Максим Решетников остановился на процессах объединения территорий и преобразовании муниципальных районов в городские и муниципальные округа.

- Реализация нацпроектов невозможна без изменения управленческих подходов, - рассказал глава региона. – Во время моих поездок по территориям мне иногда стыдно смотреть было на те дома, которые понастроили в поселениях для расселения аварийного жилья. Теперь необходимо выделять дополнительные деньги на исправление ошибок. А создание единых администраций дает нам более эффективную и компактную местную власть. Но при этом важно не потерять местные инициативы.

Последние, к слову, будут учитываться через территориальные отделы, которые напрямую замыкаются на главу территории. Таким образом, буде обеспечиваться обратная связь с жителями поселений.

Как привлечь людей в массовый спорт

После доклада губернатора участники съезда поделились своими мнениями о реализации в Пермском крае национальных проектов.

- Сегодня все, что делается в стране, охвачено нацпроектами, это и ремонт дорог, благоустройство, строительство социальных объектов, - рассказал председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. - Конечно, люди это видят и ценят. И чем чаще главы муниципальных образований встречаются с населением, обсуждают первоочередные мероприятия, которые необходимо провести на конкретной территории, тем больше обратной связи они получают. Например, один из серьезных показателей в рамках нацпроекта по развитию спорта, чтобы к 2024 году 55 процентов жителей региона стали придерживаться активного образа жизни.

Чтобы достичь цели о вовлечении в массовый спорт не менее 55 процентов жителей края, предусмотренных федеральным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», необходимо развивать спортивную инфраструктуру. Причем, вовлекать в занятия спортом старшее поколение, обеспечить работу объектов шаговой доступности для жителей. Об этом также говорилось на съезде.

В Нытве в минувшем году был создан межшкольный стадион с футбольным полем, баскетбольной, волейбольной и тренажерной площадками, беговыми дорожками.

- Это было большим событием для Нытвы, - отметил Ринат Хаертдинов, глава администрации Нытвенского района. - Такого объекта у нас не было, и действительно он стал точкой притяжения и для детей из всех школ города, и для взрослого населения. У нас сразу увеличилось количество футболистов, и наши команды показывают неплохие результаты в межрайонных соревнованиях. В дальнейшем мы для себя запланировали в срок до 2024 года построить пять универсальных спортивных площадок при школах в ключевых населенных пунктах в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

Глава Краснокамского городского округ Игорь Быкариз рассказал о важности для жителей территории национального проекта «Жилье и городская среда».

- Краснокамск находится в пермской агломерации, и поэтому многие краснокамцы уезжают на работу в Пермь, - отметил Игорь Быкариз. - Мы привлекаем к себе жителей близлежащих территорий, но чтобы они оставались у нас, необходимо строить новое жилье. Мы вошли в федеральную программу «Переселение», за ее счет должны расселить 99 домов, то есть построить 50 тысяч квадратных метров жилья. Но этого мало. Мы посчитали, что нам за пять лет – время действия нацпроекта - нужно построить порядка 200-250 тысяч квадратных метров жилья.

Объединение выгодно всем

В прошлом году прошло объединение Усольского района с Березниками в единый Березниковский округ. И теперь реализация в округе национальных проектов позволяет выровнять уровень жизни людей в разных территориях.

- Мы увидели, что Березники и Усолье - это совершенно разные территории по уровню развития, - сообщил глава Березниковского городского округа Сергей Дьяков. - Мы составили дорожную карту на ближайшие годы – расселить из 29 аварийных домов в Усолье около 400 человек. Ранее Усолье в программе расселения не участвовало, потому что прежние районные власти не стали участвовать в софинансировании. Нам удалось договориться с краем, чтобы все усольские дома были расселены до середины будущего года. Надо признать, что жители Усолья значительно выиграли от объединения. Простой пример - у нас в этом году 25 молодых семей получили сертификат на жилье, а в Усолье – одна семья за три года. Сейчас усольские семьи будут получать сертификаты на жилье наравне с березниковскими.

Также, как рассказал Сергей Дьяков, муниципальные власти планируют за три ближайших года инвестировать в развитие территорий Усолья порядка 900 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт дорог, в том числе в отдаленные поселки, а также бесперебойное снабжение населения электричеством и водой - в рамках инвестиционной программы запланировано строительство и ремонт систем водоснабжения в Усолье, поселках Пыскор, Орел, Волгулка.