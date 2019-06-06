2019-06-06T13:42:57+03:00
Общество

8-летняя девочка из-за болезни не может есть, поэтому рисует в альбоме гречку и рыбу с пюре

Вы можете помочь родителям Вероники из Прикамья купить материалы для специальных трубочек, чтобы ребенок смог есть
Елена КОНОВА
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Вероника. Фото пресс-службы "Дедморозим"Вероника. Фото пресс-службы "Дедморозим"
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Веронике из Перми 8 лет. Но она не ходит в школу, а занимается дома. Дело в том, что девочка серьезно больна - есть и дышать она может только через специальные трубочки. Говорить Веронике тоже сложно, так что к ней приходит психолог.

- В альбоме Вероника рисует рыбу с пюре, гречку, - рассказали в пресс-службе фонда «Дедморозим». - Еще до болезни девочку называли «малоежкой», потому что Вероника не хотела есть ни в садике, ни дома. А потом выяснилось, что у ребенка опухоль. И теперь она не может есть то, что рисует - бутерброды, фрикадельки и другие блюда.

Рисунок из альбома Вероники. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"

Рисунок из альбома Вероники. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"

Каждые полгода Веронике покупают расходные материалы для трубочек, которые помогают ей дышать и кушать. Стоят они 52 тысячи рублей. Вы можете помочь девочке, перечислив посильную сумму на счет Вероники в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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