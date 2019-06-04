2019-06-04T19:27:01+03:00
Происшествия

«Родители не отпустили гулять, тогда она подожгла дом». 17-летнюю школьницу из Прикамья признали виновной в покушении на убийство

Следующие пять с половиной лет она проведет в колонии [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Мария на следственном эксперименте. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краюМария на следственном эксперименте. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю
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17-летнюю школьницу из поселка Койва Горнозаводского района Марию (имя изменено - прим.ред.) признали виновной в умышленном поджоге дома, в котором спали ее родители-пенсионеры.

Как рассказали «Комсомолке» соседи этой семьи, Мария была единственной дочерью у своих родителей, и поначалу те ни в чем не отказывали своей любимице. Но постепенно отношения испортились. Маша несколько раз уходила из дома, бродяжничала, потом ее находили полицейские и возвращали домой. Девушка откровенно признавалась в соцсетях, что ненавидит родителей.

Накануне пожара девушка поругалась с мамой - та не хотела отпускать ее гулять. В ночь на 28 января Маша подожгла какие-то тряпки на крыльце родного дома и спокойно ушла. Почувствовав запах дыма, родители выбежали на улицу. Но дом сгорел полностью. Ущерб оценили более чем в 900 тысяч рублей.

Сгоревший дом. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

Сгоревший дом. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

После пожара полицейские разыскали сбежавшую девушку. Решением суда она была арестована на время следствия. Было возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

- Девушка признана виновной в совершении обоих преступлений, - сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Свой преступный умысел довести до конца она не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку родители сумели спастись. Кроме этого, она умышленно уничтожила дом с находившимся в нем имуществом.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Знакомая семьи Светлана рассказывает о родителях девушки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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