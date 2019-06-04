«Дорожное радио» приглашает пермяков отметить День города
Для горожан выступит Владимир Пресняков
12 июня нас ждет карнавалФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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«Дорожное радио» поздравляет всех жителей Перми с Днем города и приглашает 12 июня отметить этот праздник вместе!
Весь день на Эспланаде будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых. На сцене около Театра-Театра будут выступать музыкальные коллективы Перми и других городов.
Кульминацией вечера станет выступление популярного эстрадного певца - Владимира Преснякова.
Услышать выступление любимого исполнителя смогут все пермяки и гости нашего города – вход совершенно свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU