Героиня проекта "КП"-Пермь" "преображение" поделилась рецептом витаминного сока

Наша Наталья Луканина, героиня проекта "Преображение", заболела. В выходные она простудилась, и у Натальи диагностировали ангину. Сейчас она лечится и сидит дома.

- К сожалению, пока не могу ходить в зал. Из физических нагрузок у меня только ходьба. Очень хочется быстрее выздороветь и снова заниматься спортом. А пока я лечусь и делаю себе очень вкусные витаминные свежевыжатые соки. Нужно взять яблоко, сельдерей, половину лайма и половину лимона, а затем закинуть все в соковыжималку. Очень вкусно и полезно, рекомендую!

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