Как пермякам пережить сезон опрессовок и что делать, если горячей воды нет больше двух недель

Верная примета: пришло лето - отключают горячую воду. Уже в конце мая жители почти 400 домов Перми вынуждены были умываться и мыть посуду холодной водой, либо кипятить ее в кастрюльках. А сейчас эти «радости жизни» предстоят еще большему числу пермяков.

- С 4 июня началась вторая волна опрессовок, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» представитель пресс-службы «Т Плюс» Михаил Топильский. - Горячую воду отключим в 800 домах в Свердловском районе, на улицах Краснова, Островского, Красноармейской, Комсомольском проспекте, а также в части микрорайона Крохалевка.

В Перми началась "вторая волна" опрессовок. Как пермяки "спасаются" без горячей воды обсуждалось в эфире радио "КП" - Пермь" 00:00 00:00

По нормативам отключать горячую воду можно только на 14 дней. Что делать, если две недели прошли, а воды так и нет?

1. Позвонить в управляющую компанию, чтобы узнать, не идет ли ремонт на внутридомовых сетях. Бывает, что местные сантехники не успевают привести трубы горячего водоснабжения в порядок за время опрессовок.

2. Если в доме все в порядке, надо позвонить в диспетчерскую Пермской сетевой компании по телефону 281- 72-99, чтобы специалисты определили причину отсутствия горячей воды. Возможно, во время опрессовки произошла какая-то авария на трубах или обнаружен дефект. В прошлом году каждое десятое отключение горячей воды продлевалось в связи с ремонтом прорвавшихся труб. Но бывает, что просто сотрудники УК забыли убрать заглушки на трубопроводах горячего водоснабжения.

3. Если результата нет, обращайтесь с жалобой в Государственную инспекцию жилищного надзора по телефону 216-49-02 или лично по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 30.

- А лучше всего в нашем климате иметь водонагреватели, чтобы не зависеть от поставщика ресурсов, - посоветовал Михаил Топильский. – Особенно, если у вас маленькие дети.

Лайфхак от «КП»

Пять способов пережить отключение горячей воды

1. Конечно, можно кипятить воду в кастрюле на плите, как это делали еще наши бабушки и дедушки, а потом мыться в тазике. Но это уже на самый крайний случай. Более цивилизованный способ - купить водонагреватель. Они бывают проточными, которые греют воду прямо в кране, и накопительными - с баками. Проточный - быстро нагревает воду, но требует много электроэнергии. Накопительный - более экономичный, но приходится долго ждать, пока согреется необходимый объем воды. Самый дешевый проточный нагреватель можно купить в Перми примерно за две тысячи рублей, накопительный - от пяти тысяч.

2. Напроситься в гости к друзьям или родственникам, если они живут в тех домах, где опрессовку проводят в другие сроки. Но будьте готовы, что потом они придут на помывку к вам.

3. Сходить в баню. Вот только бань в Перми становится все меньше. На днях начали разбирать одну из старейших в городе - Горьковскую баню. Тем не менее общественных бань в Перми немало. Самый дешевый вариант - 250-300 рублей с человека в час.

4. Если вы занимаетесь в спортзале или фитнес-клубе, разумеется, пользуетесь там душем. Но даже если у вас нет абонемента, не расстраивайтесь. Многие фитнес-клубы предлагают бесплатный гостевой визит. Можно сходить присмотреться, потренироваться, ну и заодно помыться. Фитнес-клубов, к слову, у нас больше, чем бань. Можно хоть каждый день ходить по ним в течение этих двух недель.

5. Самый экзотический вариант - сходить в душ на вокзале. Так, на Перми-2 существует комната отдыха для транзитных пассажиров. А при ней - душ. Причем посетить душ можно и не вселяясь в комнату отдыха. Цена вопроса - 150 рублей. За отдельную плату можно взять полотенца (70 рублей) и одноразовые тапочки (50). Есть также наборы с гелем и шампунем (от 100 рублей).

Будь в курсе

В каких домах не будет горячей воды до 18 июня

25 Октября, 37, 38, 38а, 40а, 42, 43, 45, 47;

Вижайская, 16а, 14а, 15, 18, 16, 20, 14,

Газеты «Звезда», 38б;

Е. Ярославского, 10, 10а, 26, 10/1, 2, 10/3, 10/4, 5, 10/6, 10/7, 8, 40, 42, 48, 30, 34;

Краснова, 10,14,16а,18;

Куйбышева, 140, 140а, 143, 145;

Лодыгина, 3а, 14, 16, 29, 31, 33, 35, 37;

Люблинская, 24.

Малая Ямская, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10;

М. Горького, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;

Малышева, 3;

Н. Островского, 49, 51, 53, 55;

Пушкина, 26, 28, 28а, 42, 44, 44а, 50, 64;

Революции, 21;

Сибирская, 24, 26, 30, 30а, 32, 35а, 35д, 37, 47, 47а, 49;

Сергинская, 7.

И с 5 по 19 июня

1-я Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2;

Газеты «Звезда», 45, 67/61;

Г. Успенского, 5, 7, 2а, 4, 16, 9;

Комсомольский пр., 50, 52, 47, 51, 58, 60, 56, 41, 49, 51а, 55, 57, 59, 59А, 61, 61а;

Красноармейская, 41а, 41б, 41, 43;

Краснова, 23, 32, 34, 28, 1, 29а;

Краснофлотская, 16, 14, 14а, 18;

Куйбышева, 54, 58, 62, 57, 57а, 55, 53;

Пионерская, 2, 4, 5а, 56, 7а, 8, 9;

Пушкина, 78, 80, 84, 38;

Революции, 38, 42, 56, 56;

Седова, 7;

Тимирязева, 50, 52, 59, 54, 57;

Швецова, 37, 41, 48, 46.