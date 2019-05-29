Чем опасны вейпы? Топ-5 фактов

- Да ладно, это же не сигареты, - говорит молодой человек, куря вейп. - Они безопасны.

Но, на самом деле, это не так. Так чем же опасны вейпы, какой от них вред? В этой статье мы об этом расскажем.

1. Человек, курящий вейп, вдыхает не просто "пар со вкусом". В составе раствора для вейпа не только никотин, но ещё и глицерин, формальдегид и другие опасные для здоровья вещества. Некоторые из них даже вызывают рак.

2. Вейп может вызвать аллергию. Да, это правда. Дело в том, что пропиленгликоль, который входит в состав раствора для вейпа, может вызвать раздражение дыхательных путей. А это, в свою очередь, может вызвать аллергию.

3. Ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление этих изделий никак не регулируются, и представляет серьезную угрозу для достижений реализации антитабачных мер, - сообщает Минздрав России.

То есть никакого контроля за производителями вейпов и составов для них нет. Неизвестно, может вы курите смесь из бракованной партии, где объем того или иного вещества выше.

4. Иногда выявляются случаи, когда в составе раствора для вейпа никотина в разы выше, чем написано на упаковке. Вы думаете, что куря вейп, у вас снижается зависимость от никотина. Но вы и не представляете, что в составе смеси никотина, возможно, больше чем в обычной сигарете.

5. И снова о зависимости. Сигарета когда-нибудь кончается, а жидкости для вейпа во флаконе много. Вот вы курите, курите, а жидкость все не кончается. Некоторый вейперы могут курить по 10-20 минут. А это, безусловно, вредит организму.

Подумайте - так ли вам нужен вейп, который представляет для вашего организма большую опасность.

Информация от пермского краевого центра медицинской профилактики.