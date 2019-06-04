2019-06-04T15:58:38+03:00
Происшествия

«Брат не дожил до 56-летия несколько дней». В Прикамье в реке утонул автомобиль с тремя рыбаками

Следователи проводят проверку
Елена КОНОВА
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Трагедия произошла еще 1 июня. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краюТрагедия произошла еще 1 июня. Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю
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- Не верится, что вас больше нет, - пишут в соцсетях жители Чусового.

В выходные в деревне Малышата Чусовского района произошла трагедия: трое рыбаков - 55, 46 и 38 лет - утонули в реке в автомобиле.

- 31 мая мой брат Коля с другом Дмитрием поехали на рыбалку, а утром 1 июня должны были вернуться, - рассказывает сестра погибшего рыбака Надежда. - Оказалось, что на рыбалку в итоге поехал еще и их друг Александр.

Но с утра 1 июня рыбаки перестали выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. На место выехали спасатели и сотрудники полиции, которые обнаружили в реке Чусовая автомобиль. По версии следствия, он упал с высоты около 5 метров - с обрыва.

- Они вроде как из-за тумана не увидели, где дорога, и заехали прямо в реку, - говорит Надежда. - Просто слов нет. 8 июня Николаю исполнилось бы 56 лет…

Жители Чусового выражают соболезнования семьям погибших рыбаков.

- Дима был замечательным, - пишут они в соцсетях. - Веселый, отзывчивый и добрый друг и товарищ.

Похороны Дмитрия и Николая состоятся 6 июня. Когда пройдут похороны Александра - неизвестно.

Тем временем, следователи начали проверку по факту трагедии. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

“Купальный сезон еще не начался, но с 20 мая утонули уже 6 человек”. В эфире радио “КП” - Пермь” обсуждали тревожную статистику смертей на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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