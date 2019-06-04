«Брат не дожил до 56-летия несколько дней». В Прикамье в реке утонул автомобиль с тремя рыбаками

- Не верится, что вас больше нет, - пишут в соцсетях жители Чусового.

В выходные в деревне Малышата Чусовского района произошла трагедия: трое рыбаков - 55, 46 и 38 лет - утонули в реке в автомобиле.

- 31 мая мой брат Коля с другом Дмитрием поехали на рыбалку, а утром 1 июня должны были вернуться, - рассказывает сестра погибшего рыбака Надежда. - Оказалось, что на рыбалку в итоге поехал еще и их друг Александр.

Но с утра 1 июня рыбаки перестали выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. На место выехали спасатели и сотрудники полиции, которые обнаружили в реке Чусовая автомобиль. По версии следствия, он упал с высоты около 5 метров - с обрыва.

- Они вроде как из-за тумана не увидели, где дорога, и заехали прямо в реку, - говорит Надежда. - Просто слов нет. 8 июня Николаю исполнилось бы 56 лет…

Жители Чусового выражают соболезнования семьям погибших рыбаков.

- Дима был замечательным, - пишут они в соцсетях. - Веселый, отзывчивый и добрый друг и товарищ.

Похороны Дмитрия и Николая состоятся 6 июня. Когда пройдут похороны Александра - неизвестно.

Тем временем, следователи начали проверку по факту трагедии. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.