Пермячки, которых 30 лет назад перепутали в роддоме, отсудили по миллиону рублей

- Главное, что эта нервотрепка с судами наконец-то закончилась, - говорит Валентина Найденко, которая только через тридцать лет узнала, что вырастила неродную дочь. - А в сердце ничего не изменилось: всегда была у меня дочка Катя, а теперь есть еще и дочка Света.

Эта история - готовый сюжет слезливой мелодрамы. Все случилось в далеком 1989 году в Сиве (это «конец географии» Пермского края). В тот день в местном деревенском роддоме случилось почти небывалое: рожать привезли сразу двух мамочек - Валентину Найденко и Раису Гачегову.

На свет появились две девочки. Порядки в те времена были суровые: детей приносили только на кормление, распеленывать не разрешали. Кто из акушерок не доглядел, кого из двух малышек сунул не в ту колыбельку - сейчас уже не разобраться.

Девочки, Катя и Света, оказались в чужих семьях. Жили на соседних улицах, учились в одной школе, а в старших классах подружились, сидели за одной партой и ходили друг к дружке в гости. Деревенские удивлялись: как же Света похожа на старшую сестру Кати, а Катя - на сестру Светы.

- Катя росла непохожей на нас, но мы с мужем всегда были уверены, что она наша по крови, - рассказывает Валентина Найденко. - Со временем сплетни и разговоры мне так надоели, что и я начала сомневаться. Как-то разбирала документы и нашла бирочки из роддома. И удивилась: у всех детей бирочки с дырочкой, чтобы завязать на ручку, а у Кати - просто кусочек клеенки. Как же они крепили ей эту бирочку?

Валентина Павловна решила узнать, Катя ее родная дочь или нет. Увидела по телевизору передачу про девочек, которых также подменили в роддоме, и позвонила журналистам.

На ток-шоу сделали тест ДНК, и он развеял все сомнения: Валентина Павловна оказалась биологической мамой Светы, а не Кати.

- Когда правда открылась, я первым делом сходила на могилку Светиных родителей, сказала «спасибо», что вырастили мою дочь, - говорит Валентина Павловна и тут же уточняет: - Катя тоже моя дочь, была и останется ей навсегда. Просто теперь у меня шесть детей и тринадцать внуков.

Валентина Найденко, Катя, ее брат Николай, Света, ее сестра Алевтина и брат Владимир обратились в суд с иском к Минфину РФ и родильному дому Сивинской больницы. Они требовали выплатить им компенсацию морального вреда - по 5 миллионов рублей каждый. То есть общая сумма иска составляла 30 миллионов рублей.

- В том, что случилось, виноваты работники роддома! Это настоящая халатность с их стороны! - возмущена Алевтина. - Обе наши семьи уже год живут в сильном стрессе. Мы не можем смириться с этой правдой. Света наша, но и с Катей теперь тоже хочется сродниться, подружиться.

Представители больницы иск не признали: не осталось никаких доказательств, что Света и Катя родились именно в этом роддоме. По закону истории родов хранятся в архивах 25 лет, после чего их уничтожают.

Перепутанных пермячек и членов их семей попросили пройти тест ДНК еще раз - в экспертной лаборатории. Повторная экспертиза подтвердила: на 99,9% Света – дочь Найденко, а Катя - Гачеговых.

По решению суда Светлана, Екатерина и Валентина Павловна получат по миллиону рублей компенсации морального вреда, все остальные - по 150 тысяч рублей.

- Не знаю, почему суммы оказались такими маленькими. Они несопоставимы с той ситуацией, в которой мы оказались, - возмущена Света. - Мы приняли решение обжаловать решение суда.