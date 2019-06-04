Лето 2019 в Перми: семь событий которые нельзя пропустить

Началось лето, и провести его надо так, чтобы не было жаль потерянного впустую времени. А значит, - развлекаться от души. «Комсомолка» рассказывает о главных фестивалях этого лета в Прикамье.

«ЗВОНЫ РОССИИ»

В Усолье состоится фестиваль колокольного звона. Он начнется с торжественной службы в старинном Спасо-Преображенском соборе, там же пройдет и небольшой концерт духовной музыки. Все желающие смогут посетить большую ярмарку народных ремесел, мастер-классы по колокольным звонам на передвижной звоннице, побывать в трех усольских музеях, покататься на лошадях.

Усолье,

Историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»

15 июня с 10.00 до 22.00 (0+)

Как добраться:

Если ехать на автомобиле, нужно сначала доехать до Березников, а потом по мосту через Каму, напрямик до Усолья. Можно доехать на автобусе через Березники.

«СПЕКТАКЛЬ НА ЗАКАТЕ»

29 июня на склоне горы Крестовой в Губахе состоится очередной «Спектакль на закате». В этом году на фоне заходящего солнца Пермский академический Театр-Театр покажет знаменитую рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда».

Вход на гору Крестовую свободный, за исключением того, что нужно заплатить экологический сбор - 100 рублей. Но если вы хотите сидеть в партере - на скамейках, установленных перед сценой, - придется заплатить 1500-2000 рублей. Вход в фан-зону со стоячими местами - 400 рублей. На оставшейся территории склона горы можно сидеть, стоять или лежать абсолютно бесплатно.

Губаха, гора Крестовая

29 июня в 20.30 (12+)

Билеты: 400 - 2000 руб.

Как добраться: Чтобы попасть на фестиваль, надо доехать до Губахи на автомобиле или автобусе - из Перми ходят регулярные рейсы. Затем, непосредственно до горы Крестовой - либо по тропе от Уральского химико-технологического колледжа (пр. Октябрьский, 17) - около 1,5 километров, либо по грунтовой дороге от театра «Доминанта» (ул. Газ. «Правда», 38) - около 4 километров.

Спектакль на закате на горе Крестовой собирает тысячи зрителей.Фото: Юлия Лоза

«НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА»

В Кунгуре с 29 июня по 6 июля пройдет Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». На его открытии, которое состоится на стадионе «Труд», выступят пермская группа «Хеппи» и группа «Авиалинии» из Екатеринбурга.

Во время фестиваля ежедневно будут проходить «Воздушные баталии над Кунгуром», в которых сразятся команды аэростатов, паралетов, на воде их будут поддерживать катамараны, а на земле - ополченцы и диверсанты.

На церемонии закрытия, которая пройдет также на стадионе «Труд» 6 июля, выступит группа «Братья Грим». Музыканты исполнят такие свои хиты, как «Ресницы» и «Кустурица», а также представят композиции из современного репертуара. Завершится фестиваль «Танцем Слонов» - зрелищным представлением, в котором под музыку «танцуют» около дюжины аэростатов.

Кунгур, стадион «Труд»

Открытие фестиваля - 29 июня с 20.00 до 22.30 (12+)

Закрытие - 6 июля с 22.00 до 00.30 (12+)

Билеты: 295 - 410 руб. Как доехать до Кунгура: на машине - по трассе Пермь - Екатеринбург около 80 км или на автобусе - из Перми с автовокзала до Кунгура (они отправляются с раннего утра ходят до позднего вечера с промежутком в 15-30 минут). А также на электричках, которые ходят через полтора-два часа, стоимость билета - 186 рублей.

В небо над Кунгуром взлетят воздушные шарыФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

«ГУБАХА ALIVE»

Напротив нынешнего города Губахи расположен «город-призрак» Верхняя Губаха. Когда-то там жили люди, но постепенно всех жителей переселили в новые дома нового города. Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» на один день оживит старый город и вернет всех в 60-70-е годы прошлого века: вновь пойдут по улице на смену шахтеры, на школьный сбор соберутся пионеры, соберется молодежь на стадионе. Состоится реконструкция церемонии посвящения в пионеры, туристическо-экскурсионный сплав «Шахтерский караван». Каждый желающий сможет принять участие в автоквесте «В поисках угля». Влюбленные пары встретятся около знаменитого кафе «Встреча», для них будет работать ретрозагс.

Верхняя Губаха

30 июня с 12.00 до 16.00 (0+)

«ФЕСТИВАЛЬ СЛАДОСТЕЙ»

В этом году фестиваль пройдет в формате кулинарного театра. Герои сказок и мультфильмов, знаменитые сладкоежки - Карлсон, Дракоша, Винни-Пух и Чарли - будут на своих площадках варить варенье, печь пряники, готовить конфеты. Будет работать ярмарка, где гости могут попробовать не только современные десерты, но и сладости, которые готовили наши бабушки и прабабушки. Пройдет кулинарный поединок между старшим и молодым поколениями. В финале праздника все соберутся у большого самовара за общим столом, где разрежут торты и выставят домашние сладости.

Добрянка,

Аллея Доброты

20 июля с 12.00 (0+)

Как добраться:

Доехать до Добрянки можно рейсовыми автобусами Пермь - Добрянка. На машине - по автодороге Пермь - Березники. На 53-й километре - левый отворот на Добрянку, ехать еще 10 км.

ЭТНОЛАНДШАФТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОВ ПАРМЫ»

На два дня окрестности Чердыни переносятся на несколько столетий назад. На большой поляне проходят концерты этнической музыки, проводятся рыцарские поединки, мастер-классы народных промыслов дополняются танцами и хороводами, инсталляции музеев соседствуют с ярмарками.

Заезд на фестивальную поляну начнется вечером в пятницу. В субботу состоятся турнир по историческому фехтованию и стрельбе из лука, выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы по традиционным ремеслам и рукоделию. И в воскресенье фестиваль продолжится концертами музыкальных коллективов.

Село Серегово, Чердынский район

20 и 21 июля (0+)

Как добраться

Нужно ехать по дороге Пермь - Березники. Не доезжая до Березников, свернуть на Соликамск. Проехать этот город, а затем и Чердынь. От Чердыни до Серегово - 2 километра. Можно добраться и на автобусе (ехать около 5 часов) с автовокзала (идет до Ныроба через Чердынь).

«БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ НА ХОХЛОВСКИХ ХОЛМАХ»

3-4 августа в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». Участниками «Больших маневров» станут клубы исторической реконструкции из Перми и других городов России, которые воспроизведут сражения разных времен: от средних веков до Второй мировой войны.

Пермский район, село Хохловка,

архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

3 и 4 августа с 12.00 (6+)

Как добраться

Добраться до Хохловки можно на рейсовом автобусе №340 от автовокзала в Перми или на автотранспорте: если ехать из центра города, нужно пересечь коммунальный мост через Каму, проехать микрорайон Гайва, выехать на Ильинское шоссе, затем по указателю «Хохловка» свернуть с шоссе направо.