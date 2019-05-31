Кальян и вейп - так ли они безопасны для здоровья? Пройдите тест и проверьте свои знания

- А что такого? Вейп безопасен для здоровья, - говорит курящий на остановке студент. - Я табак для кальяна покупаю, а что? - удивился мужчина средних лет, стоящий в магазине. - Кальян не наносит здоровью вреда. 31 мая - День отказа от курения. В связи с событием мы провели небольшой опрос среди горожан. У кого бы мы ни спросили, почти все говорят, что кальяны и вейпы практически никак не влияют на здоровье. Подумаешь - вдыхаешь сладкий пар. Не дым же...

Вы тоже хотите курить кальян или вейп в Перми? Задумайтесь, ведь они не так безопасны, как говорят.

Вместе с Пермским краевым центром медицинской профилактики мы приготовили для вас тест, который покажет, что вы знаете о вреде кальянов и вейпов.

Делитесь результатами с друзьями и знакомыми, чтобы и они проверили свои знания. https://www.kp.ru/best/perm/test-o-vrede-kalyanov-i-vejpov/