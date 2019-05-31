2019-05-31T11:25:56+03:00
Здоровье

Ваше лето без варикоза

Что сделать, чтобы вас не мучали отеки и боли
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Не всех радует наступающее лето. Тем, кто страдает от варикозной болезни, жаркое время года приносит отеки, застой крови, боль и повышенный риск образования тромбов. Вдвойне обидно летом прятать ноги под длинными брюками или затягивать их в компрессионные чулки.

Что же делать? Лечить! Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» предлагает в июне скидку 15% на лечение варикоза методом эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК).

Без разрезов и наркоза

ЭВЛК широко используют во всем мире для лечения варикозной болезни на любой стадии развития. Через прокол на коже лазер проникает в больную вену и буквально ее «запаивает». Такая операция не требует госпитализации и не оставляет шрамов.

Результат после лечения лазером вы увидите уже через месяц: больные вены будут сужаться и бледнеть. Через 2 - 3 месяца обработанная лазером вена станет узкой малозаметной полоской соединительной ткани - а это значит, что уже в августе-сентябре ноги станут лучше выглядеть: смело подставляйте их солнцу и обновляйте гардероб. Но важнее всего то, что в самый пик жары вас уже не будут мучать отеки и боли.

Фиксированная цена+скидка

Стоимость лечения варикоза лазером зависит от сложности процедуры, а она, в свою очередь, - от клинической картины и степени выраженности у пациента варикозной болезни. По степени сложности программы лазерного лечения разделены на 5 групп, и у каждой из них фиксированная цена. Каждая такая программа - это «пакет»: в него уже входит стоимость самого лечения, всех предварительных анализов, компрессионного послеоперационного трикотажа и двух контрольных осмотров.

Если вам назначена программа лазерного лечения, то ее цена больше не увеличится, не появится никаких неожиданных необходимых дополнительных обследований и новых условий. Просто вычитайте из нее сумму скидки и спокойно планируйте свое лечение в июне.

Нет варикоза - нет риска тромбоза!

Июнь - самое подходящее время, чтобы решиться на операцию, если вы откладывали ее раньше. Вылечить варикоз в начале лета - значит, вернуть себе простые радости: долгие прогулки, пляжный отдых, работу на любимом дачном участке. Важно и то, что, решив в начале лета проблемы с венами на ногах, вы защитите себя от тромбоза - смертельно опасного осложнения варикозной болезни.

Записаться на прием в клинику «Варикоза нет» можно:

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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