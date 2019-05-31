Куда в Перми пойти с ребенком в день защиты детей

Фестиваль мороженого

В парке Горького 1 июня состоится традиционный Фестиваль мороженого, главным героем которого станет Мишка-Топтыжка. На главной сцене с 14.00 до 17.00 пройдет концертная программа с театрализованным иллюзионным шоу «Топтыжка - волшебник». Выступят лучшие детские коллективы Перми, пройдут конкурсы, игры и танцевальные флешмобы. С 12.00 до 17.00 на центральной площади будут работать интерактивные площадки с выступлением фокусника, аквагримом и шоу мыльных пузырей. Дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, а также почувствовать себя настоящими кондитерами, попрактиковавшись в приготовлении и украшении мороженого.

Велоквест «Прекрасное далеко»

Спортивное мероприятие для детей и подростков - велоквест «Прекрасное далеко» - стартует на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2) в 15.00. Юные велосипедисты будут выполнять задания на различных станциях квеста. Для участия нужен только велосипед.

Театральный фонтан

Можно прийти на площадь у Театра-Театра и посмотреть, как «танцует» Театральный фонтан. В День защиты детей разноцветные струи главного фонтана города в 15.00 и 18.00 будут играть под детские мелодии, в 20.45 - под советские мелодии, а в 21.45, 22.45 - под современные и классические композиции.

Фестиваль «Атмосфера спорта»

1 июня на набережной состоится фестиваль «Атмосфера спорта». Пройдут соревнования по сборке кубика Рубика, футбольному фристайлу и скейту. Будут работать площадка по сдаче нормативов ГТО, интерактивные площадки: необычная йога, «Ловкий удар», «Прямо в цель», «Ура! Гол!». Пройдут выступления артистов Пермского театра кукол, шоу-группы «Антарес», ансамбля «Непоседы», театра танца «Ассоль», цирковой студии «Люмьер». Фестиваль пройдет с 13.00 до 20.00.

Праздник в парках

В саду им. Свердлова («Райский сад») с 12.00 до 14.00 ребята совершат «Путешествие в Страну Детства» в компании с интерактивным музеем «Парк Науки» и цирковым коллективом Lumiere.

В саду им. Миндовского (улица Мира, 9) с 12.00 до 15.00 пройдет фестиваль дорожной безопасности Drive Fest. В программе мероприятия - игра «Знатоки ПДД», автогонки, соревнования маленьких беговелов, выступления детских творческих коллективов и множество других сюрпризов.

В парк «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) в 12.00 начнется театрализованное представление «Птица Детства» с участием известного химика - профессора Николя. Затем состоится семейный спектакль «Люди и птицы» от театра «Туки-Луки» и концерт с участием вокалистов «Ленстудии». В завершение - дискотека до 18.00.

В парке им. Чехова (улица Репина, 20) с 15.00 до 18.00 в рамках театрализованного представления «Волшебники рядом» выступят участники детской академии шоу-бизнеса Baby Stars, после чего на сцене парка пройдет сеанс праздничной магии «Фокус-покус».