В Прикамье в массовой аварии с автобусом пострадали два человека

Вечером 1 июня на трассе Нытва-Кудымкар в Пермском крае произошла массовая авария, в которой пострадали два человека.

- По предварительной информации, на 22 километре трассы 30-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" столкнулся с автомобилем "Лада Габ", который двигался в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Скриншот с видео из Instagram @chp_59

Отечественный автомобиль от удара отбросило на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с рейсовым автобусом. На место аварии сразу выехали сотрудники полиции, спасатели и медики "скорой помощи".

- В результате аварии в больницу попали 46-летний водитель "Лады" и 46-летняя пассажирка автобуса, - добавили в пресс-службе. - Мы проводим проверку по факту аварии. Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

В соцсетях появились кадры с места аварии. Видно, что один из автомобилей перевернулся, а у второго - серьезные механические повреждения.