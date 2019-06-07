2019-06-07T14:26:11+03:00
Общество

«Обеспечивает связь там, где не справляются другие» В Перми представили новую марку спутникового интернета SenSat

Марка представлена компанией «РТКОММ»
Лилия Абибулаева
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Фото: SenSatФото: SenSat
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Встать рано утром, отправиться на рыбалку в Оханский район, забраться на Ермак или хребет Кваркуш, навестить бабушку в Юсьвенском районе и тут же рассказать коллегам в соцсетях о гигантской щуке, поделиться с подписчиками фотографиями невероятного пейзажа, позвонить по Skype родственникам в другой город... Можно с помощью спутникового интернета.

О спутниковом интернете еще мало что известно, но это уже не далекие космические технологии будущего, а реальность доступная и жителям Пермского края. В Перми представили новую марку спутникового интернета - SenSat от компании «РТКОММ», 100%-го дочернего общества ПАО «Ростелеком».

- SenSat предоставляет доступ к высокоскоростному спутниковому интернету в Ка-диапазоне. Он позволяет быть на связи в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились. Например, с помощью нашего оборудования ребята вели прямую трансляцию прямо во время гонки на собачьих упряжках, а в Приморье наши технологии помогали спасать людям жизнь, - отмечает коммерческий директор группы компаний РТКОММ Михаил Муттерперл.

Услуга скоростного спутникового интернета под маркой TM SenSat предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1». Теперь спутниковый интернет доступен и в Пермском крае. Это особенно актуально для жителей отдаленных районов.

Фото: SenSat

Фото: SenSat

- Услуга новая, но первые клиенты не заставили себя ждать. Это, прежде всего, простые жители края, для которых важно быть на связи в своем загородном доме. Вторая группа - предприниматели, которые ведут бизнес на труднодоступных территориях, где нет классической проводной связи, - подчеркнул Вячеслав Кудряшов, генеральный директор компании ООО «Синнтерком», официального дилера SenSat в Прикамье.

В Пермском крае существует серьезная проблема отсутствия связи с отдаленными районами. Жителям глубинки порой бывает сложно получить самые простые социальные услуги, такие как медицинская помощь.

- Для жителей труднодоступных и территориально отдаленных населенных пунктов Пермского края возможность доступа во всемирную сеть с использованием спутниковых технологий может стать действительно эффективным способом получения необходимой информации, в том числе повышенная доступность государственных и муниципальных услуг, - сообщил и.о. начальника управления развития и инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Ставить вышки и тянуть провода - предприятие затратное. Для подключения к спутниковому интернету нужна лишь тарелка и приложение в телефоне, которое покажет, в каком направлении установить оборудование.

Фото: SenSat

Фото: SenSat

- Наше оборудование совсем небольшое, его можно легко взять с собой в поход или в деревню. Мы предоставляем доставку и монтаж в течение нескольких дней после обращения. Увеличить срок доставки может, разве что дорога. Если она хорошая, то доставим быстро. А установить тарелку может и хрупкая девушка - настолько это просто, - пояснил Михаил Муттерперл.

Пользователь может выбрать один из множества тарифов, представленных на официальном сайте www.sensat.ru. Также есть возможность купить оборудование или взять в аренду.

На рыбалке, охоте, в горах, в любые погодные условия - SenSat работает там, где не могут другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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