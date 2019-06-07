2019-06-07T07:56:32+03:00
Общество

Погода на выходные с 7 по 9 июня в Перми: в конце недели потеплеет до +27

Погода на выходные с 7 по 9 июня в Перми: ночи будут холодные
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода на выходные с 7 по 9 июня в Перми обещает быть жаркой. Первые по-настоящему летние выходные в Перми. По сообщению синоптиков, температура поднимется до +27 градусов. За это жители края могут быть благодарны московскому антициклону. Однако на смену дневной жаре придет ночная прохлада, поэтому расслабляться не стоит.

Так, в пятницу, 7 июня, еще будет прохладно, +16..+21. В субботу будет дуть северный ветер и сохранится заток холодного воздуха. Днем будет, как и в пятницу, не выше +21 градуса.

А вот в воскресенье наступит долгожданная жара. По сообщению ГИС-центра ПГНИУ, теплый воздух с Европейской части России принесет в Пермский края настоящую летнюю погоду. В воскресенье, 9 июня, на территории Перми и края температура повысится до +27 градусов. Особенно тепло будет на северо-западе края.

Однако синоптики предупреждают, что ночь на воскресенье еще будет холодной с минимальной температурой +3...+10 градусов, в Перми +6...+7

ИСТОЧНИК KP.RU

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