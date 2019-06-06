2019-06-06T12:39:27+03:00
Общество

Отключение воды с 7 по 11 июня в Перми: краны пересохнут в трех районах города

Отключение воды с 7 по 11 июня в Перми: воду отключат из-за ремонтных работ
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Отключение воды с 7 по 11 июня в Перми грозит жителям Свердловского, Дзержинского и Орджоникидзевского районов.

В Свердловском районе 7 июня с 9:30 до 17:00 воды не будет в домах по следующим адресам:

- Ижевская 12, 13, 14, 16,

- Ординская 10а,

- Полазненская 41, 43, 7

В этот же день с 9:00 до 20:00 холодную воду отключат в Дзержинском районе:

- проспект Парковый 54/1, 54/2

- Подлесная 43, 43А, 45, 47, 47А, 6

В субботу, 8 июня, краны пересохнут в следующих домах Орджоникидзевского района:

- Александра Щербакова 18, 20

- Домостроительная 1, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 4, 6, 7, 9

В Свердловском районе:

- Народовольческая 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46

- Революции 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3Г

В воскресенье, 9 июня, в Свердловском районе отключат воду на улице Краснова в домах под номерами 1, 23, 28, 29, 30

Во вторник, 11 июня, с 9:30 до 18:00 водой придутся запастись жителям домов по адресам:

- Бородинская 30,

- Емельяна Ярославского 53, 55, 57, 67

- Лодыгина 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53В, 57Р

- Солдатова 23, 25, 27

- Яблочкова 29

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У меня нет претензий к режиссеру»: Темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль»
Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с «КП», как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью
Новости 24
Возвращение на Родину из Пермского края должнику стоило 1 миллион рублей
Пермяки выращивали наркотики на чердаке
«Нарушителям штраф до 500 тысяч». В Прикамье введут особый противопожарный режим
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
В Прикамье нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
В Прикамье при столкновении двух легковушек пострадали три человека
На реализацию нацпроектов в территориях Прикамья в 2019 году предусмотрено 27 млрд рублей
В Перми пропал 11-летний мальчик
В Перми через Интернет продавали поддельные медицинские справки
В Прикамье двое мужчин избили знакомого и жестоко над ним надругались
Пермская полиция разыскивает лихача, который сбил женщину и уехал
В Перми определили подрядчика новой инфекционной больницы
В Прикамье 17-летний парень ради забавы до смерти избил сверстника
Пермяков приглашают принять участие в благотворительном забеге