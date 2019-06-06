Отключение воды с 7 по 11 июня в Перми: краны пересохнут в трех районах города
Отключение воды с 7 по 11 июня в Перми грозит жителям Свердловского, Дзержинского и Орджоникидзевского районов.
В Свердловском районе 7 июня с 9:30 до 17:00 воды не будет в домах по следующим адресам:
- Ижевская 12, 13, 14, 16,
- Ординская 10а,
- Полазненская 41, 43, 7
В этот же день с 9:00 до 20:00 холодную воду отключат в Дзержинском районе:
- проспект Парковый 54/1, 54/2
- Подлесная 43, 43А, 45, 47, 47А, 6
В субботу, 8 июня, краны пересохнут в следующих домах Орджоникидзевского района:
- Александра Щербакова 18, 20
- Домостроительная 1, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 4, 6, 7, 9
В Свердловском районе:
- Народовольческая 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46
- Революции 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3Г
В воскресенье, 9 июня, в Свердловском районе отключат воду на улице Краснова в домах под номерами 1, 23, 28, 29, 30
Во вторник, 11 июня, с 9:30 до 18:00 водой придутся запастись жителям домов по адресам:
- Бородинская 30,
- Емельяна Ярославского 53, 55, 57, 67
- Лодыгина 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53В, 57Р
- Солдатова 23, 25, 27
- Яблочкова 29
ИСТОЧНИК KP.RU