В Перми присяжные оправдали тренера и его знакомого, обвиняемых в убийстве семейной пары 10-летней давности

- Присяжные решили, что они - не виновны, - сообщила адвокат Вадима В. Ирина Ясырева.

10 лет назад в Перми убили семейную пару - бизнесмена Игоря Н. и его жену Екатерину. Их тела нашла в квартире мама девушки. В соседней комнате плакал их 6-месячный сын. Из квартиры пропал миллион рублей и два телефона.

- В квартире оперативники нашли глушитель, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - Видимо, во время выстрела он отлетел. А на лестничной площадке обнаружили следы крови. После убийства преступники просто вытерли руки о стены. Тогда технологии не позволяли установить, кому принадлежит ДНК с глушителя и стен.

Но через 10 лет, используя новое современное оборудование, следователи смогли доказать причастность известного тренера Вадима В. и его знакомого Владимира Ю. к убийству и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что якобы Вадим познакомился с Игорем Н., предложил выгодную сделку. Спустя несколько часов после того, как бизнесмен снял деньги со счета, его и супругу убили.

- Мы категорически не согласны с обвинениями, - сообщила нам на заседании адвокат Вадима В. Ирина Ясырева. - Мой подзащитный и погибший в 2009 году вместе посещали курсы, где учили работать на бирже. Общего бизнеса, как и других дел, у них не было. Когда убийство только произошло, Востоков был подозреваемым, но его вину не доказали. И вот следователи выявляют на куске изоленты, изъятой еще 10 лет назад из квартиры убитых, ДНК моего подзащитного. А в ходе экспертизы, как нам сказали следователи, изоленту «случайно» уничтожают. Это как называется?

31 мая присяжные заседатели решили, что Вадим В. и Владимир Ю. не виновны в убийстве и грабеже. Их отпустили в зале суда.

- 4 июня судья вынесет оправдательный вердикт, - добавила Ирина Ясырева.