2019-05-31T16:15:09+03:00
Здоровье

Героиня проекта "Преображение" рассказывает о завтраках

По совету тренера, утром Наталья ест углеводы
Елена КОНОВА
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--Фото: Елена КОНОВА
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Героиня проекта "КП"-Пермь" "Преображение" Наталья Луканина немного заболела, так что тренировки она продолжит на следующей неделе. А пока девушка решила рассказать нам о своих завтраках.

- По утром я ем углеводы, например, каши или омлеты, - говорит Наталья. - Я не люблю фрукты, так что с утра закидываю яблоки или морковь в соковыжималку. Так вкуснее, мне кажется.

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Наталья Луканина рассказывает о своих завтраках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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