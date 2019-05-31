Героиня проекта "Преображение" рассказывает о завтраках

Героиня проекта "КП"-Пермь" "Преображение" Наталья Луканина немного заболела, так что тренировки она продолжит на следующей неделе. А пока девушка решила рассказать нам о своих завтраках.

- По утром я ем углеводы, например, каши или омлеты, - говорит Наталья. - Я не люблю фрукты, так что с утра закидываю яблоки или морковь в соковыжималку. Так вкуснее, мне кажется.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

-