Новая маршрутная сеть 2019 в Перми: изменение маршрутов автобусов и трамваев, список маршрутов

Городские власти представили проект новой маршрутной сети Перми. Значительная часть автобусных маршрутов изменена.

Например, автобус №6 из микрорайона Боровики будет ходить не до улицы Попова, а до станции Пермь II. А маршрут 19-го автобуса, который ранее связывал Липовую гору с ипподромом, теперь укоротят до улицы Попова. 20-й автобус пойдет по улице Якутской, а 26-й не будет заезжать на площадь Дружбы. Вместо троллейбуса №5 пустят автобус №50, а вместо 10-го троллейбуса - автобус №30.

Полностью новая схема движения начнет действовать с 2020 года.

Публикуем список маршрутов автобусов и трамваев 2019 в Перми, которые изменятся.

Автобусы

№ 1 «Микрорайон Садовый – станция Пермь-2» - по улицам: Юрша, Аркадия Гайдара, Ушинского, бульвару Гагарина, Южной дамбе, Чернышевского, Белинского, Комсомольскому проспекту, Пушкина, Борчанинова, Екатерининской, Ленина.

№ 2 «Станция Пермь-2 – станция Пермь-1» - по улицам: Ленина, Площадь Гайдара, Окулова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Монастырской (обратно по Ленина).

№ 3 «Станция Пермь-1 –микрорайон Нагорный» - по улицам: Монастырской, Сибирской, Пушкина, шоссе Космонавтов, Столбовой, Карпинского, Мира, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Чердынской.

№ 4 «Микрорайон Нагорный – площадь Дружбы» - по улицам: Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов, Революции, Макаренко, Тургенева, Дружбы.

№ 5 «Комсомольская площадь – микрорайон Голый Мыс» - по улицам: Белинского, Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, Лихвинской, Братской, Бродовскому тракту, Клубной.

№ 6 «Микрорайон Боровики – станция Пермь-2» - по улицам: Заречной, Вагонной, Хабаровской, Ветлужской, Докучаева, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова, Ленина (обратно по Петропавловской).

№ 7 «Улица Попова – микрорайон Верхняя Курья» - по улицам: Ленина, Попова, Спешилова, Борцов революции, Ленской, 5-й Линии, Верхнекурьинской, 4-й Линии.

№ 8 «Южная- ДДК им. Кирова – Центральный рынок» - по улицам: Магистральной, Гальперина, Маршала Рыбалко, Сысольской, Кировоградской, Калинина, Светлогорской, Ветлужской, Докучаева, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова, Пушкина.

№ 9 «Микрорайон Хмели - микрорайон Нагорный – деревня Субботино» - по улицам: шоссе Космонавтов, Мира, Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Нестюковскому тракту, 1-й Субботинской.

№ 10 «Микрорайон Нагорный – Октябрьская площадь» - по улицам: Космонавта Леонова, Мира, Братьев Игнатовых, шоссе Космонавтов, Малкова, Фридриха Энгельса, Локомотивной, Ленина, Комсомольскому проспекту (обратно по Чердынской, Архитектора Свиязева).

№ 11 «Микрорайон Парковый – Микрорайон Садовый» - по улицам: Куфонина, проспекту Парковый, Переселенческая, Углеуральская, Подлесной, шоссе Космонавтов, Стахановской, Чкалова, Старцева, бульвару Гагарина, Ушинского, Аркадия Гайдара, Юрша.

№ 12 «Проспект Парковый – ОАО «ПЗСП» - по улицам: Переселенческой, проспекту Парковому, Куфонина, Строителей, автодороге Западного обхода, Красавинскому мосту, Светлогорской, Ветлужской, Докучаева.

№ 13 «Улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка» - по улицам: Мира, Братьев Игнатовых, шоссе Космонавтов, Пушкина, Николая Островского, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, Ушинского, Аркадия Гайдара, Юрша, Уинской, Грибоедова.

№ 14 «Микрорайон Заостровка– Микрорайон Юбилейный» - по улицам: Есенина, Маяковского, Красина, Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Василия Каменского, Папанинцев, Фридриха Энгельса, Локомотивной, Ленина, Комсомольскому проспекту, Луначарского, Николая Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, Лихвинской, Самаркандской, Чукотской, Старцева, Холмогорской, Запорожской.

№ 15 «Совхозная – АС «Южная» - по улицам: шоссе Космонавтов, Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Ижевской (обратно по Ижевской, Полазненской, Усольской).

№ 16 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд» - по улицам: Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Холмогорской, Запорожской, Суздальской, Старцева, Чукотской, Самаркандской, Лихвинской, бульвару Гагарина, Ушинского, Аркадия Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, Дружбы, Крупской, Лебедева, Работницы, Уральской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Мостовой, Фокинской, Стольникова, Старых большевиков, Завьялова, Лядовской.

№ 17 «Улица Зенкова – микрорайон Висим-2» - По улицам: Восстания, Пигасова, Алексеевской, Сельскохозяйственной, Пролетарской, Сухоложской. После строительства дороги Тр-53 по проспекту Октябрят планируется продление маршрута до Комсомольской площади.

№ 18 «Микрорайон Садовый – улица 1905 года – Пермский военный институт» - Юрша, Аркадия Гайдара, Ушинского, бульвару Гагарина, Крупской, Уральской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Карбышева, Писарева, Вильямса, Гайвинской, Гремячему логу.

№ 19 «Микрорайон Липовая гора – улица Попова» - По улицам: Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской (обратно по Попова).

№ 20 «Микрорайон Новый Крым – Центральный рынок» - по улицам: Генерала Панфилова, Ласьвинской, Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова, Калинина, Светлогорской, Якутской, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова, Пушкина.

№ 21 «ДК им. Пушкина – улица Академика Веденеева» - по улицам: Александра Щербакова, Верхоянской, Январской, Лянгасова, Академика Веденеева, Первомайской, Александра Щербакова.

№ 22 «Микрорайон Новый Крым – станция Курья» (начнет работу после прекращения работы маршрута № 8т в 2023 году) - по улицам: Генерала Панфилова, Ласьвинкой, Маршала Рыбалко, Худанина, Кировоградской, Калинина.

№ 23 «Банная гора – деревня Голованово» - по улицам: 2-я Корсуньская, Соликамскому тракту, Цимлянской, Первомайской, Академика Веденеева, Лянгасова, Ольховской, Генерала Доватора, Бушмакина, Ракитной, дороге на Чусовской водозабор, переулку Клубному.

№ 24 «Автопарк – площадь Дружбы» - по улицам: Верхоянской, Александра Щербакова, Первомайской, Менжинского, Фрунзе, Лянгасова, Веденеева, Соликамской, Мостовой, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Крупской.

№ 25 «Микрорайон Новобродовский – Комсомольская площадь» - по улицам: Бродовскому тракту, Братской, Лихвинской, Бульвару Гагарина, Южной дамбе, Белинского, Чернышевского, Белинского.

№ 26 «Микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского» - по улицам: Пановой, Лядовской, Завьялова, Старых большевиков, Стольникова, Фокинской, Мостовой, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Тургенева, Уинской, Юрша, Аркадия Гайдара, Ушинского (до м/р Крольчатник по бульвару Гагарина, улицам Лихвинской, Братской, Бродовскому тракту, Сылвенскому тракту).

№ 27 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» - по улицам: Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Мира, Стахановской, Чкалова, Старцева, бульвару Гагарина.

№ 28 «Проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» - по улицам: пр. Декабристов, Карпинского, Стахановской, шоссе Космонавтов, Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Чердынской, Архитектора Свиязева, Карпинского, Советской Армии, пр. Декабристов.

№ 29 «Проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» - По улицам: пр. Декабристов, Советской Армии, Карпинского, Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, шоссе Космонавтов, Стахановской, Карпинского, пр. Декабристов.

№ 30 «Микрорайон Парковый – площадь Дружбы» - по улицам: Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Подлесной, шоссе Космонавтов, Пушкина, Николая Островского, Достоевского, Парковой, Северной дамбе, Уральской, Крупской (обратно по Екатерининской).

№ 31 «Улица Моторостроителей – микрорайон Липовая гора» - по улицам: Героев Хасана, Хлебозаводской, Куйбышева, Солдатова, Серебрянскому проезду.

№ 32 «Микрорайон Васильевка – Центральный рынок» - по улицам: Железнодорожной, Бумажников, Корсуньской, Соликамскому тракту, Цимлянской, Первомайской, Соликамской, Мостовой, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Северной дамбе, Екатерининской, Николая Островского, Пушкина (обратно по Достоевского, Парковой).

№ 33 «Город Сердца – микрорайон Костарево» - по улицам: Шевченко, Короленко, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова, Ленина, Комсомольскому проспекту, Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, Ушинского, Гайдара, Юрша, Уинской, Старцева, Уинской, Грибоедова.

№ 34 «Улица 1905 года – микрорайон Новые Ляды» - по улицам: 1905 года, Восстания, Мостовой, Фокинской, Стольникова, Старых большевиков, Завьялова, Лядовской, Лядовскому тракту, 40-летия Победы, Трактовой, Коммунистической, Комсомольской, Чкалова.

№ 35 «Драмтеатр – Пермский электромеханический завод» - по улицам: Петропавловской, Попова, Коммунальному мосту, Спешилова, Борцов революции.

№ 36 «Микрорайон Вышка-1 – микрорайон Вышка-2 – Театр «Ироничная компания» - по улицам: Огородникова, Кузнецкой, Целинной, Ивана Франко, Гашкова, Соликамской, 1905 года, Якова Свердлова, Уральской, Работницы, Лебедева, Крупской, бульвару Гагарина, Средней дамбе, Революции, Куйбышева, Пушкина, шоссе Космонавтов, Столбовой, Карпинского, пр. Декабристов (обратно по Революции).

№ 38 «Микрорайон Гарцы – микрорайон Садовый» - по улицам: Кантонской коммуны, Вишневой, Чермозской, Колыбалова, Лядовской, Завьялова, Старых большевиков, Стольникова, Фокинской, Мостовой, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Крупской, Бульвару Гагарина, Ушинского, Аркадия Гайдара, Юрша (обратно по Уральской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской).

№ 39 «Микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора» - по улицам: 2-й Бахчевой, Причальной, Гальперина, Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова, Калинина, трассе Пермь-Краснокамск, дороге на Ласьвинские хутора.

№ 40 «Станция Пермь-2 – микрорайон Нагорный – Автопарк» - по улицам: Ленина, площадь Гайдара, Локомотивной, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Советской Армии, Мира, Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, Энергетиков.

№ 41 «ПНИПУ – Студенческий городок» - по улицам: Комсомольскому проспекту, Ленина, Попова, Коммунальному мосту, Спешилова, дороге Дружбы, Профессора Дедюкина, Академика Королева, Профессора Поздеева.

№ 42 «Микрорайон Хмели – микрорайон Красные Казармы» - по улицам: шоссе Космонавтов, Пушкина, Сибирской.

№ 43 «Микрорайон Васильевка – Пермский военный институт» - по улицам: Железнодорожной, Бумажников, Корсуньской, Соликамскому тракту, Цимлянской, Первомайской, Карбышева, Писарева, Маршала Толбухина, Кабельщиков, Вильямса, Гайвинской, Гремячему логу.

№ 44 «Микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Камский» - по улицам: Репина, Гайвинской, Вильямса, Писарева, Карбышева, Первомайской, Академика Веденеева, Ракитной, Молдавской, Уссурийской, Генерала Черняховского, Ракитной, Бушмакина, Генерала Доватора, Ольховской, Октябрьской.

№ 45 «Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова» - по улицам: Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Белинского, Комсомольскому проспекту, Пушкина, шоссе Космонавтов, Мильчакова.

№ 46 «Драмтеатр – Северное кладбище» - по улицам: Петропавловской, Попова, Коммунальному мосту, Спешилова, Якутской, Красноборской.

№ 47 «Мачтобаза – Порт Пермь – Аэропорт Бахаревка» - по улицам: Берег Камы, Фоминской, Есенина, Маяковского, Красина, Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Василия Каменского, Папанинцев, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Советской Армии, Декабристов, Карпинского.

№ 48 «Чусовской водозабор – микрорайон Январский» - по улицам: Павловскому 1-му проезду, Водозаборной, дороге на Чусовской водозабор, Академика Веденеева, Первомайской, Менжинского, Фрунзе, Верхоянской, Январской, Лянгасова, Фрунзе, Менжинского.

№ 49 «Микрорайон Заозерье – станция Пермь-2» - по улицам: Трясолобова, Палубной 1-й, Гайвинской, Вильямса, Писарева, Карбышева, Новогайвинской, Дороге Дружбы, Верхнекурьинской, 5-й Линии, Ленской, Борцов Революции, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова, Ленина.

№ 50 «Микрорайон Крохалева – станция Пермь-2» - по улицам: Гусарова, Солдатова, Лодыгина, Куйбышева, Белинского, Комсомольскому проспекту, Ленина.

№ 51 «Микрорайон Владимирский – станция Пермь-1» - по улицам: Краснополянской, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Монастырской.

№ 52 «Южная – микрорайон Судозавод» (начнет работу после прекращения работы маршрута № 5т в 2023 году) - по улицам: Магистральной, Гальперина, Маршала Рыбалко, Худанина, Кировоградской, Сысольской, Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова, Буксирной, Сокольской, Судозаводской.

№ 53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» - по улицам: Пушкина, Борчанинова, Ленина, Попова, Коммунальному мосту, Спешилова, Дороге Дружбы, Новогайвинской, Карбышева, Писарева, Вильямса, Гайвинской, Репина.

№ 54 «Улица Мильчакова – микрорайон Хмели (через ст. Пермь-2)» - по улицам: Мильчакова, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Екатерининской, Ленина, Локомотивной, Фридриха Энгельса, Папанинцев, Василия Каменского, Зои Космодемьянской, проспекту Парковому, Желябова, Подлесной, Встречной, Оверятской, шоссе Космонавтов (обратно по Луначарского).

№ 56 «Станция Пермь-2 – микрорайон Крохалева» - по улицам: Ленина, Локомотивной, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Столбовой, Карпинского, Архитектора Свиязева, Василия Васильева, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Академика Курчатова.

№ 57 «Микрорайон Крохалева – микрорайон Юбилейный» - По улицам: Гусарова, Солдатова, Лодыгина, Куйбышева, Василия Васильева, Героев Хасана, Краснополянской, Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Холмогорской, Запорожской (обратно по Старцева).

№ 58 «Микрорайон Васильевка – микрорайон Вышка-1» - по улицам: Железнодорожной, Бумажников, Корсуньской, Соликамскому тракту, Цимлянской, Перевалочной, Александра Щербакова, Первомайской, Академика Веденеева, Ракитной, Бушмакина, Генерала Доватора, Ольховской, Лянгасова, Липовой, Целинной, Кузнецкой, Огородникова.

№ 59 «Микрорайон Юбилейный – Аэропорт Бахаревка» - по улицам: Старцева, Суздальской, Запорожской, Холмогорской, Ижевской, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Пушкина, шоссе Космонавтов, Столбовой, Карпинского.

№ 60 «Улица Маршала Рыбалко – Комсомольская площадь» - по улицам: Маршала Рыбалко, Ушакова, Калинина, Светлогорской, Ветлужской, Докучаева, Спешилова, Коммунальному мосту, Попова, Ленина, Комсомольскому проспекту.

№ 61 «Комсомольская площадь – микрорайон Новые Ляды» - по улицам: Белинского, Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, Старцева, Восточному обходу, Лядовскому тракту, 40 лет Победы, Трактовой, Коммунистической, Комсомольской, Чкалова.

№ 62 «Улица Милиционера Власова – микрорайон Крохалева» - по улицам: шоссе Космонавтов, Качалова, Мира, Стахановской, Чкалова, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Академика Курчатова (обратно по Братьев Игнатовых).

№ 63 «Микрорайон Крохалева – улица Революции» - по улицам: Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Лодыгина, Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Белинского, Сибирская, Пушкина, Николая Островского, Революции, Сибирская.

№ 64 «ДДК им. Кирова – станция Пермь-2» - По улицам: Автозаводская, Гальперина, Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова, Калинина, Светлогорской, Красавинскому мосту, дороге на Красавинский мост, Строителей, Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Василия Каменского, Папанинцев, Фридриха Энгельса, Локомотивной, Ленина.

№ 65 «Кооператив Сосновый бор – Березовая роща» - по улицам: Гальперина, Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова, Калинина, Светлогорской, Вольской, Заборной, ДОС.

№ 67 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый» - по улицам: Есенина, Маяковского, Красина, Куфонина, проспекту Парковому, Зои Космодемьянской, Василия Каменского, Папанинцев, Фридриха Энгельса, Локомотивной, Екатерининской, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, Революции, Макаренко, Уинской, Юрша.

№ 68 «Станция Пермь-2 – микрорайон Садовый» - по улицам: Ленина, Комсомольскому проспекту, Луначарского, Николая Островского, Достоевского, Северной дамбе, Уральской, Крупской, Дружбы, Тургенева, Уинской, Юрша.

№ 70 «Микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой)» - по улицам: Сакко и Ванцетти, Уинской, Макаренко, бульвару Гагарина, Крупской, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Смирнова, Славянова, Лифанова, Кунгурской, Национальной, Артема, Грибоедова, Сакко и Ванцетти.

№ 71 «Микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой)» - По улицам: Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Артема, Национальной, Кунгурской, Лифанова, 1905 года, Смирнова, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Крупской, бульвару Гагарина, Макаренко, Уинской, Сакко и Ванцетти.

№ 73 «Микрорайон Январский – микрорайон Заозерье» - по улицам: Январской, Фрунзе, Верхоянской, Александра Щербакова, Первомайской, Карбышева, Писарева, Вильямса, Гайвинской, Палубной 1-й, Трясолобова.

№ 74 «Микрорайон Владимирский – станция Пермь-2» - по улицам: Краснополянской, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Пушкина, Борчанинова, Ленина.

№ 75 «Микрорайон Соболи – площадь Дружбы» - по улицам: Таежной, Бродовскому тракту, Героев Хасана, Белинского, Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина.

№ 77 «Улица Мильчакова – станция Левшино» - по улицам: Социалистической, Адмирала Старикова, Цимлянской, Первомайской, Академика Веденеева, Ракитной, Бушмакина, Генерала Доватора, Ольховской, Лянгасова, Целинной, Ивана Франко, Гашкова, Соликамской, Мостовой, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Северной дамбе, Екатерининской, Николая Островского, Пушкина, шоссе Космонавтов, Мильчакова (обратно по Достоевского, Парковой).

№ 78 «Микрорайон Кислотные дачи – улица 1905 года» - по улицам: Молдавской, Уссурийской, Генерала Черняховского, Ракитной, Бушмакина, Генерала Доватора, Ольховской, Лянгасова, Целинной, Ивана Франко, Гашкова, Соликамской, Мостовой, Славянова, Лифанова, 1905 года.

№ 80 «ДДК им. Кирова – улица Милиционера Власова» - по улицам: Автозаводской, Гальперина, Маршала Рыбалко, Сысольской, Кировоградской, Калинина, Светлогорской, Красавинскому мосту, Западному обходу, шоссе Космонавтов, Леонова, Мира.

Трамваи

№ 2 «Станция Осенцы – улица Стахановская» - по улицам: Промышленной, шоссе Космонавтов, Мира.

№ 3 «Станция Пермь-2 – ОАО «Красный Октябрь» - по улицам: Окулова, Дзержинского, Трамвайной.

№ 4 «Станция Пермь-2 – микрорайон Висим» - по улицам: Окулова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Северной дамбе, Уральской, Лифанова, 1905 года.

№ 5 «Станция Пермь-2 – микрорайон Бахаревка» - по улицам: Окулова, Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции, Куйбышева, Васильева.

№ 6 «Разгуляй – ОАО «Велта» - по улицам: Ленина, Максима Горького, Революции, Сибирской, Чернышевского, Героев Хасана.

№ 7 «Станция Пермь-2 – ОАО «Вагоноремонтный завод» - по улицам: Окулова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Северной дамбе, Уральской, Крупской, бульвару Гагарина, Старцева.

№ 8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим» - по улицам: Куйбышева, Белинского, Сибирской, Революции, Максима Горького, Ленина, Северной дамбе, Уральской, Лифанова, 1905 года.

№ 11 «Станция Осенцы – микрорайон Висим» - по улицам: Промышленной, шоссе Космонавтов, Мира, Карпинского, Крисанова, Крылова, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Северной дамбе, Уральской, Лифанова, 1905 года.