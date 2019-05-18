ВТБ поддержит весенний московский велофестиваль

19 мая в столице пройдет традиционный «Весенний московский велофестиваль». Генеральным партнером мероприятия является оператор проката «Велобайк» и банк ВТБ.

В этом году в «Весеннем московском велофестивале» планируют принять участие не менее 10 тысяч человек. Старт маршрута запланирован на 13.00 с проспекта Академика Сахарова. Велосипедисты преодолеют 16 км по Садовому кольцу.

Участие в «Весеннем московском велофестивале» является бесплатным. Любой желающий может воспользоваться своим транспортным средством или взять в прокате у «Велобайка». При этом 19 мая для пользователей будет действовать специальный тариф - 100 рублей за все дневные прокаты длительностью от 3 до 6 часов.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Наш проект «Велобайк» не первый год принимает участие в городских праздниках, предоставляя велосипеды в прокат всем желающим. Поддержка «Весеннего московского велофестиваля» – значимый шаг для нас. Мы участвовали в организации первого городского велопроката и уже много лет совместно с Правительством Москвы продолжаем развивать велокультуру в столице. Будем рады продолжить работу по популяризации здорового образа жизни в дальнейшем».

«Весенний московский велофестиваль» проводится при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. До конца года в Москве состоятся еще два мероприятия - «Ночной велофестиваль» и «Осенний велофестиваль».