ВТБ обеспечил безналичный расчет для 200 компаний-ломозаготовителей

Банк ВТБ совместно с IT-компанией ООО «АЛМАЗ» при поддержке некоммерческого партнерства «Национальная саморегулируемая организация» «РУСЛОМ.КОМ» разработали и внедрили систему «АРМ «КАССА-ЛОМ», позволяющую производить безналичные расчеты с физическими лицами за принятый лом.

На текущий момент сервис находится в полноценной промышленной эксплуатации более чем у 200 компаний-ломозаготовителей.

Данная технология помогает рассчитываться с клиентами безналичным способом. Переводы осуществляются на карты всех российских банков в режиме онлайн.

«ВТБ начал тестировать данную технологию в прошлом году. На сегодняшний день мы видим, что проект успешно развивается, а население все чаще отдает предпочтение безналичным переводам. Это делает процесс получения оплаты более безопасным и прозрачным, что важно в данном вопросе, так как зачастую клиент получает довольно крупное денежное поступление. Например, максимальная оплата составила 590 тысяч рублей, а рекордная сумма операций на одну карту в месяц - около 3 млн рублей», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент банка ВТБ.

Новый сервис позволяет организовать систему объективного контроля за операциями, наладить автоматизированный сбор и хранение подтверждающих документов, подготовку отчетов и статистики для контролирующих органов без влияния человеческого фактора.

Функцию сервис-провайдера при проведении платежей безналичным способом осуществляет небанковская кредитная организация «Единая касса» (лицензия Банка России 3512-К).