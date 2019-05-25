2019-05-30T10:21:36+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ увеличил выдачи кредитов через контакт-центр в 1,6 раза

Основными драйверами роста по-прежнему являются кредиты наличными и ипотека
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Общий объем выдач розничных кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ в первом квартале достиг рекордных для банка значений – 174,4 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил более 60%. Основными драйверами роста по-прежнему являются кредиты наличными и ипотека.

С января по март 2019 г. контакт-центр ВТБ оформил кредитов наличными на сумму более 141 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первых трех месяцев банк удвоил объем выданных через контакт-центр ипотечных продуктов – с 16,6 до 32,9 млрд рублей. Таким образом, практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания.

Значительно выросли выдачи кредитных карт - более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Объем продаж карт в первом квартале составил порядка 94 тыс. штук. Объем выданных автокредитов вырос на 37%, до 449 млн рублей.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «С начала года мы показываем рекордные для банка показатели по объему продаж банковских продуктов через контакт-центр и намерены до конца этого года сохранить высокие темпы роста по выдачам. Такой рост, безусловно, свидетельствует о большом спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, высоком уровне обслуживания, а также успешном развитии кросс-продаж между всеми подразделениями банка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье несовершеннолетние вандалы разрушали памятники на кладбище
«Другим будет неудобно». Пермяки жалуются на домоуправление, которое отказывается установить пандусы для инвалидов
Пермяки назвали дочь в честь принцессы из «Звездных войн»
Пермяки увеличили покупки в майские праздники более чем в два раза
В «Ярмарке недвижимости» 2019 в Перми примет участие АО «ПЗСП»
В центре Перми загорелся пассажирский автобус
В Пермском крае 2-летний ребенок закрыл маму на балконе
В Прикамье нашли тело 14-летней девочки, которая упала в реку
В Перми пропал 40-летний мужчина с черным рюкзаком
В Перми полиция разыскивает мотоциклиста, который сбил девушку на пешеходном переходе
Недалеко от Коммунального моста в Перми загорелся теплоход
Прокуратура устанавливает обстоятельства несчастного случая на ОАО «Соликамский магниевый завод
Экологическая акция в Ботаническом саду Пермского университета развивает практики инклюзивного волонтерства
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей
В пермском парке Горького стартуют «Ночные катания»
Пермяк обменял 9 коллекционных самоваров за 180 тысяч рублей на 44 монеты с изображением Николая II
В Чусовом загорелся металлургический завод
"Круто!" Пользователей соцсетей удивила необычная машина на дорогах Перми
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, туман и сильный ветер
В Прикамье осудят мужчину, который показывал ребенку порнофильмы
Tele2 обнуляет стоимость входящих звонков в Крыму
Максим Решетников обсудит с пермяками вопросы в сфере образования
«Потянулась за сумкой и упала с моста» В Прикамье продолжаются поиски 14-летней девочки, которая упала в реку
«Стал пухлым облачком». Волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом
В Перми в результате ДТП пострадал ребенок