2019-05-30T10:05:16+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро

Проект реализован при экспертной и технологической поддержке международной платежной системы Mastercard
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--Фото: архив "КП"
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Банк ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт. Теперь на всех станциях минимум два турникета в каждом вестибюле оснащены ридерами для оплаты проезда банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией. Проект реализован при экспертной и технологической поддержке международной платежной системы Mastercard.

Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе. Пассажиру достаточно приложить карту или смартфон, поддерживающий опцию PAY, к считывающему устройству турникета. Сервис позволяет совершить транзакцию и с помощью браслета, смартфона и часов, включая платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. После этого со счета клиента спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки в метро (для проведения операции необходимо иметь на нем достаточно средств). Процессинговое решение по бесконтактной оплате проезда обеспечила компания «МультиКарта».

«На сегодняшний день оборудование установлено на 710 турникетах на всех действующих станциях Московского метрополитена. Сервис бесконтактной оплаты проезда позволяет москвичам и гостям столицы значительно экономить свое время. Особой популярностью он пользуется на станциях в направлении к вокзалам и аэропортам, но с развитием бесконтактных карт и технологии PAY его востребованность растет и в спальных районах столицы. Подобной системой уже снабжены все станции Московского центрального кольца», - прокомментировал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Кроме того, в марте текущего года ВТБ выиграл очередной конкурс по обеспечению безналичной оплаты в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Победа банка в конкурсе позволит обеспечить беспрерывность предоставления сервисов для горожан на срок до июля 2021 года.

В рамках сервиса ВТБ обеспечит прием банковских карт для оплаты проезда в более чем двух тысячах касс и билетных автоматах, а также предоставит необходимое оборудование для кассиров-консультантов.

Руководитель управления продаж пассивных и расчетных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «Продолжение сотрудничества с Московским метрополитеном свидетельствует о высоком качестве услуг банка. Это обеспечение пассажиров удобным и востребованным способом оплаты, а также оперативное предоставление всей необходимой отчетности».

«По статистике, количество пассажиров, которые оплачивают проезд банковской картой непосредственно на турникетах, растет в среднем более чем на 6 тысяч в неделю. С начала года пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца оплатили проезд с помощью бесконтактных технологий на турникетах более 730 тысяч раз. Это почти в 2 раза больше, чем за весь 2018 год», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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