Изменение движения транспорта в 8 и 9 июня 2019 в Перми: в центре города будет проходить репетиция праздничного парада

Изменение движения транспорта в 8 и 9 июня 2019 в Перми связано с репетицией карнавала «Пермское яркое». 8 и 9 июня центр Перми будет перекрыт для любого транспорта.

С 10:00 до 18:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Борчанинова без прекращения движения по улицам Крисанова и Борчанинова. 8 июня с 10:00 до 18:00 9 июня для всех видов транспортных средств будет запрещена остановка и стоянка по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Борчанинова.

В связи с этим, изменится движение общественного транспорта.

С 10:00 до 18:00 9 июня:

– автобусы №10, 14 и 68 будут следовать в объезд по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского (Екатерининская), Попова и Ленина;

– автобусы №15, 20, 35, 39 и 46, следующие от Коммунального моста, будут перенаправлены по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Петропавловской (Ленина);

– автобусы №54, 67 будут идти по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова;

– автобус №49 в направлении центра города будет следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Ленина, далее по маршруту. В обратном направлении автобус будет идти по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловской, Попова и далее по маршруту;

– автобус №2 обслуживаться в этот день не будет;

– троллейбус №5 будет следовать сообщением «улица Гусарова – улица Советская».