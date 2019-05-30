2019-05-30T17:53:57+03:00
Общество

«В суде не могли сдержать слез». Перепутанным в роддоме пермячкам выплатят по миллиону рублей

Изначально вся семья подала иск на сумму 30 миллионов
Елена КОНОВА
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Светлана и Екатерина (справа)Светлана и Екатерина (справа)Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Мы будем обжаловать решение суда, - сказала нам Светлана. В прошлом году она узнала, что ее родители ей не родные.

В далеком 1989 году в роддоме Сивы появились на свет две девочки - Катя и Света. Валентина, мама Екатерины, вечно отмахивалась от односельчан - те говорили, что дочка совсем не похожа на родителей.

- Но мы сплетен не слушали, воспитывали Катю, - говорит Валентина Павловна.

К тому времени, как Светлана и Екатерина выросли, Валентина Павловна похоронила супруга. Светлана тоже осталась без родителей. Несколько лет назад в Сиву вернулась Алевтина, сестра Светы.

Екатерина Пермякова о том как узнала, что она не родная дочь

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- Она так была похожа на Катю, - вспоминала Валентина Павловна. - Я все думала об этом… А потом увидела программу про перепутанных девочек и тоже решила позвонить. Журналисты позвали нас в Москву. На шоу выяснилось, что Света - моя дочь. Но и Катя, конечно, всегда будет моей дочерью.

У Валентины Павловны теперь две дочки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У Валентины Павловны теперь две дочкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Валентина Павловна, Катя, ее брат Николай, Света, ее сестра Алевтина и брат Владимир обратились в суд с иском, общая сумма которого - 30 миллионов рублей. Суд запросил повторный тест ДНК. На заседании судья зачитала результаты экспертизы:

- Вероятность родства Валентины Найденко и Светланы Якименко равняется 99,9… процентов.

Светлана и Владимир не смогли сдержать слез, повторно услышав это.

"Любила всех детей одинаково," - говорит Валентина Павловна

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- 30 мая суд закончился, мне, Кате и Валентине Павловне выплатят по миллиону рублей, - говорит Светлана. - Еще по 150 тысяч рублей получает Николай, Алевтина и Владимир. Не знаю, почему такие странные суммы. Но мы будем обжаловать приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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