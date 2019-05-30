«В суде не могли сдержать слез». Перепутанным в роддоме пермячкам выплатят по миллиону рублей
- Мы будем обжаловать решение суда, - сказала нам Светлана. В прошлом году она узнала, что ее родители ей не родные.
В далеком 1989 году в роддоме Сивы появились на свет две девочки - Катя и Света. Валентина, мама Екатерины, вечно отмахивалась от односельчан - те говорили, что дочка совсем не похожа на родителей.
- Но мы сплетен не слушали, воспитывали Катю, - говорит Валентина Павловна.
К тому времени, как Светлана и Екатерина выросли, Валентина Павловна похоронила супруга. Светлана тоже осталась без родителей. Несколько лет назад в Сиву вернулась Алевтина, сестра Светы.
Екатерина Пермякова о том как узнала, что она не родная дочь
- Она так была похожа на Катю, - вспоминала Валентина Павловна. - Я все думала об этом… А потом увидела программу про перепутанных девочек и тоже решила позвонить. Журналисты позвали нас в Москву. На шоу выяснилось, что Света - моя дочь. Но и Катя, конечно, всегда будет моей дочерью.
У Валентины Павловны теперь две дочкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Валентина Павловна, Катя, ее брат Николай, Света, ее сестра Алевтина и брат Владимир обратились в суд с иском, общая сумма которого - 30 миллионов рублей. Суд запросил повторный тест ДНК. На заседании судья зачитала результаты экспертизы:
- Вероятность родства Валентины Найденко и Светланы Якименко равняется 99,9… процентов.
Светлана и Владимир не смогли сдержать слез, повторно услышав это.
"Любила всех детей одинаково," - говорит Валентина Павловна
- 30 мая суд закончился, мне, Кате и Валентине Павловне выплатят по миллиону рублей, - говорит Светлана. - Еще по 150 тысяч рублей получает Николай, Алевтина и Владимир. Не знаю, почему такие странные суммы. Но мы будем обжаловать приговор.
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ИСТОЧНИК KP.RU