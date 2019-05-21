2019-05-30T10:05:00+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ начинает выпуск Единой карты петербуржца

Оформить карту можно в 19 отделениях ВТБ
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--Фото: архив "КП"
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6 мая ВТБ в Санкт-Петербурге приступил к приему заявлений на выпуск Единой карты петербуржца, которая создана на базе флагманского продукта банка «Мультикарта» с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. На первом этапе оформить карту можно в 19 отделениях ВТБ во всех административных районах города. До конца 2019 года такая возможность появится в каждом офисе банка в Северной столице.

Единая карта петербуржца (ЕКП) выпускается на базе Национальной платежной системы «Мир» и служит надежным инструментом для зачисления заработной платы и всех видов бюджетных выплат. Она содержит данные о владельце, функционирует как проездной билет, включает возможность хранения электронной подписи, а также может служить аналогом полиса ОМС.

Программа лояльности ЕКП позволяет ее владельцам получать cash-back, скидки и бонусы, расплачиваясь в петербургских магазинах, аптеках, учреждениях культуры и искусства и т.д.

Владельцам Единой карты петербуржца доступны все преимущества дебетовой «Мультикарты» ВТБ – бесплатные онлайн-платежи, Р2Р переводы, снятие наличных в банкоматах любых банков России без комиссии, а также все бонусные опции. Например, предусмотрена возможность увеличить доход по накопительному счету и вкладу или снизить процентную ставку по кредитной карте, кредиту наличными и ипотеке. Выпуск и обслуживание – бесплатно.

«Создание Единой карты петербуржца направлено на повышение качества жизни и социальной защищенности жителей Санкт-Петербурга, поэтому мы видим большой потенциал для развития этого проекта. В работе над ней мы применили лучшие практики карточных продуктов ВТБ, которыми пользуются миллионы наших клиентов. До конца 2019 года мы планируем выпустить до 100 тысяч карт», − прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

Для получения Единой карты петербуржца необходимо обратиться в офис ВТБ, предоставив документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и полис обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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