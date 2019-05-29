Ежедневно любуемся закатами и рассветами: «СПК» предлагает квартиры с панорамным видом на Каму

25 мая В ЖК «Юбилейный», расположенный в г. Добрянка, прошел День открытой стройки. В течение дня гости мероприятия могли посетить экскурсии на строящийся объект, оценить разнообразие планировочных решений, подобрать программу покупки с комфортным размером платежей.

День открытой стройки в ЖК «Юбилейный» посетили порядка 40 человек. Особый восторг у гостей вызвали красивые виды на город и реку, которые открываются в квартирах с панорамным остеклением, расположенных на верхних этажах дома. В летний сезон пейзажи особенно выразительны, ведь природа наполнена яркими красками!

Фото пресс-службы компании

Строительство объекта ведется в активном режиме, готовность дома составляет более 60%, и даже в выходной день на площадке идут работы. Сейчас производится монтаж межкомнатных перегородок и подготовка под чистовую отделку. Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2019 года.

Квартиру в ЖК «Юбилейном» рассматривают для покупки разные категории покупателей – молодые пары, семьи с детьми, люди старшего поколения. Расположение в центре, просторные и функциональные планировки, торговый центр с объектами бытовой инфраструктуры и отделка квартир с системой «теплый пол» в санузлах – все эти, и другие важные нюансы помогают сделать выбор в пользу комфорта и качества!

Фото пресс-службы компании

Множество фотографий с панорамными видами любимого города было сделано нашими гостями на экскурсиях. А мы отметим, что, выбрав квартиру в этом доме, вы сможете любоваться ими ежедневно!

Добрый дом в Добрянке ждет гостей на следующие экскурсии.

Познакомиться с проектом подробнее вы можете на сайте застройщика spk.perm.ru или системы дом.рф

Центральный офис продаж АО «СтройПанельКомплект» расположен по адресу:

г. Пермь, ул. Монастырская, 12 б., 8 (342) 206-45-46

Также специалисты застройщика проводят консультации и экскурсии на объект.

Ждем вас в отделении ПАО «Сбербанк»: г. Добрянка, ул. Победы, 10.

Расписание работы:

Ср.-пт. с 12 до 16.30 часов;

Сб. с 12 до 16.30 часов.

Тел. отдела продаж 8 (342) 206-45-46