«Запустили собаку в вольер с кошками и закрыли там». В Кунгуре подростки разгромили приют для животных

В ночь на воскресенье в Кунгуре вандалы разгромили приют для бездомных животных «Оскар».

- Придя в наш приют, сначала я не смогла туда попасть, - делится директор приюта Светлана Култышева. - Преодолев эту проблему, я столкнулась с самой глобальной. Все собачюли встречали меня у ворот, хотя обычно некоторые собаки сидят на привязи.

Оказалось, что кто-то спустил всех собак, а в приюте их более ста, с привязей. А сами цепи забрали с собой. Более того, вандалы запустили собаку в вольер с кошками и закрыли ее там. Но собака оказалась дружелюбной, и никто из животных не пострадал.

Также погромщики сломали забор вокруг приюта.

Директор вместе с волонтерами объехали окрестности и обнаружили трех 14-летних подростков, двух мальчиков и девочку, которые вели на цепях щенков из приюта.

- Конечно, мы подали на них заявление в полицию, - сообщила Светлана Култышева. - Все украденные ими животные снова дома, в приюте, с ними все в порядке!