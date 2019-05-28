2019-05-28T17:23:43+03:00
Дом. Семья

«Запустили собаку в вольер с кошками и закрыли там». В Кунгуре подростки разгромили приют для животных

Они сломали забор и разогнали всех собак
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: приют "Оскар"Фото: приют "Оскар"
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В ночь на воскресенье в Кунгуре вандалы разгромили приют для бездомных животных «Оскар».

- Придя в наш приют, сначала я не смогла туда попасть, - делится директор приюта Светлана Култышева. - Преодолев эту проблему, я столкнулась с самой глобальной. Все собачюли встречали меня у ворот, хотя обычно некоторые собаки сидят на привязи.

Оказалось, что кто-то спустил всех собак, а в приюте их более ста, с привязей. А сами цепи забрали с собой. Более того, вандалы запустили собаку в вольер с кошками и закрыли ее там. Но собака оказалась дружелюбной, и никто из животных не пострадал.

Также погромщики сломали забор вокруг приюта.

Директор вместе с волонтерами объехали окрестности и обнаружили трех 14-летних подростков, двух мальчиков и девочку, которые вели на цепях щенков из приюта.

- Конечно, мы подали на них заявление в полицию, - сообщила Светлана Култышева. - Все украденные ими животные снова дома, в приюте, с ними все в порядке!

ИСТОЧНИК KP.RU

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