2019-05-28T12:55:47+03:00
Происшествия

«Виноваты подрядчики и погода». Строительная компания прокомментировала падение крана в Перми на жилые дома

Застройщик пообещал компенсировать материальный ущерб жильцам пострадавших зданий
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Кран упал на жилые домаКран упал на жилые домаФото: Сергей МЕРШИН
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Строительная группа «Развитие», которая строит дом на улице Решетникова, 17, прокомментировала ЧП с падением крана. Напомним, вечером в понедельник, 27 мая, башенный кран упал прямо на территории жилых деревянных домов, которые стоят недалеко от стройки. В результате падения пострадала крановщица, которая сейчас находится в больнице, были повреждены несколько автомобилей и три жилых дома. Их жильцы временно отправлены в профилакторий.

- Мы берем на себя все затраты, связанные с переездом и размещением людей в маневренном фонде. Уже проведены переговоры с собственниками поврежденных автомобилей. Нанесенный имущественный ущерб гражданам и организациям также будет компенсирован СГ «Развитие» в ближайшее время. За счет компании будет восстановлена спортивная площадка, - заявил директор по развитию СГ «Развитие» Евгений Равцов.

"Столько детей могло погибнуть". местные жители о падении крана на детскую спортивную площадку

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В то же время, по мнению компании-застройщика, в случившемся виноваты подрядчики и погода.

- К падению крана привело резкое ухудшение погоды, - сообщили в СГ «Развитие». - Однако по мнению специалистов, происшествия бы не случилось, если бы подрядная организация ООО «Высота» не пренебрегла предупреждением МЧС о шквалистом ветре. Свою роль сыграла металлическая рекламная конструкция, смонтированная на кране без согласования с застройщиком, которая послужила своеобразным парусом.

"Состояние пострадавшей крановщицы удовлетворительное," сообщил начальник управления гражданской защиты Александр Стяжкин

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В причинах ЧП сейчас разбираются следователи.

- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводит доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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