2019-05-28T15:58:01+03:00
Происшествия

«Мы думали, что это дом рушится». Репортаж с места падения башенного крана в Перми

Конструкция приземлилась прямо на площадку, где обычно играют дети [фото, видео, аудио]
Елена КОНОВА
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Кран сломал сараи и повредил огородыКран сломал сараи и повредил огородыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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-У меня внутри все просто оборвалось, - рассказывает Людмила Алексеевна, жительница дома, рядом с которым упал строительный кран.

Под вечер 27 мая в Перми разыгралась непогода - ливень, гроза, сильный ветер. И в восьмом часу на улице Решетникова от порыва ветра рухнул строительный кран - прямо на жилые дома и детскую спортплощадку.

- Я в это время стояла на балконе, - вспоминает Людмила Алексеевна. Балкон ее квартиры выходит как раз на одноэтажные деревянные дома. - И вдруг кран начинает падать, а потом приземляется прямо рядом с моими окнами. Поднялась такая волна! Ветки поотлетали, деревья поломались! Жуть! Еще чуть-чуть, и мою квартиру задело бы.

"Мы думали, что это дом рушится». Причины и последствия падения башенного крана в центре Перми обсуждали на радио "КП" - Пермь"

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«В рубашке родилась»

Появилось видео падения крана в Перми. Видео Никиты Мальцева.

В кабине упавшего крана находилась 50-летняя крановщица. При падении она получила серьезные травмы. Женщину на «скорой» увезли в реанимацию МСЧ №9. Сейчас ее состояние близко к удовлетворительному, сообщили врачи.

- В рубашке родилась, раз упала с такой высоты и выжила, - говорят про нее местные жители.

Они столпились около места падения крана, которое сейчас огорожено специальной лентой. За нее полицейские никого не пускают. Лежащий на боку кран занимает дорогу, дворы частных домов, проход между детской площадкой и домом, стадион.

Специалисты изучают рухнувший кран Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты изучают рухнувший кранФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы даже письма писали, чтобы тут кран не ставили - страшно же, - говорит Светлана, живущая в соседнем доме. - И вот, пожалуйста. А если бы на детской площадке ребята были? Ладно, хоть из-за дождя все по домам разбежались.

Подумал, что дом рушится

"Столько детей могло погибнуть". местные жители о падении крана на детскую спортивную площадку

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Упавший кран повредил три деревянных дома. Крыши над головой лишились 15 человек.

- У меня в тот момент муж с детьми-школьниками дома был, - вспоминает Аина Рудольфовна, чья квартира пострадала от падения крана. - Говорит, что, услышав грохот, подумал: «Дом рушится!» Потом они выбежали на улицу посмотреть, что случилось. А там прямо на нашей «Ладе» и на сарае кран лежит. И в кабине - женщина без сознания.

На детской площадке дома, стоящего рядом, тоже валяются обломки конструкции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На детской площадке дома, стоящего рядом, тоже валяются обломки конструкцииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока семью временно поселили в санаторий «Гармония». Но вскоре они переедут на съемную квартиру.

- Компания-застройщик обещала нам выделить деньги на трехмесячную аренду квартиры, пока с домом все не решится, - говорит пермячка. - У нас теперь и балкона нет, и сарая, где хранились стройматериалы, велосипеды и прочие вещи. И «Лада» наша совсем повреждена. А муж на ней таксистом подрабатывал.

- Мы поможем жильцам с переездом и компенсируем ущерб, - заявил Евгений Равцов, директор по развитию СГ «Развитие», на чьей площадке находился кран. - К падению крана привело резкое ухудшение погоды. Но, по мнению специалистов, происшествия бы не случилось, если бы подрядная организация ООО «Высота» не пренебрегла предупреждением МЧС о шквалистом ветре. Свою роль сыграла и металлическая рекламная конструкция, смонтированная на кране без согласования с застройщиком, которая послужила своеобразным парусом.

Кран лежит прямо на детской площадке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кран лежит прямо на детской площадкеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем временем следователи начали доследственную проверку ЧП. Они изъяли документацию строительной компании, назначили судебные экспертизы. Специалистам предстоит выяснить, почему упала конструкция и кто в этом виноват.

Упавший кран полностью охватил периметр площадки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Упавший кран полностью охватил периметр площадкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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