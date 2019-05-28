Героиня проекта "Преображение" "КП"-Пермь": "Тяжело, но результат того стоит"

Наша Наталья Луканина, героиня проекта "КП" "Преображение", столкнулась с проблемой - вес стоит. Она смогла сбросить 9 кг, но больше не получается. Конечно, Наталья очень расстраивается, ведь до конца проекта остался всего месяц.

- Мы с тренером поговорили, и я поняла, что все проблемы в питании, - говорит Наталья. - В зале я выкладываюсь на все 100. А потом прихожу домой, думаю: "Я такая молодец, неужели я не заслуживаю маленького бутерброда с икрой?". Иду и ем его. Выяснилось, что все эти мелочи в совокупности не дают моему весу уходить. Я даже поплакала немножко. Но решила для себя раз и навсегда - результат этого стоит.

На этой неделе у Натальи еще две тренировки, три поездки на велосипеде по 5 километров, а также специальный массаж. Пожелаем ей удачи и достижения целей!

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